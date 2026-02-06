藍竹縣長提名領表今截止 學者分析：陳見賢黨員票拿6成將反超徐欣瑩

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，中央2日公告初選機制，今是領表最後一天，陳見賢、徐欣瑩陣營預計都將派員領表。銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，陳見賢只要黨內投票拿到6成以上，就有機會翻盤。

新竹縣長提名因第2次協調無法達成共識，國民黨2日已公告機制，將採黨員投票3成、民調7成初選。今是領表最後一天，提名登記時間訂於2月9日至2月11日，至於黨員投票，則將於3月28日上午8點至下午4點舉行，投票地點設於新竹縣黨部所設各投票所。

針對目前初選制度與公信力（2026-01-27）和艾普羅（2025-11）2組已公布的數據，銘傳大學廣電系主任杜聖聰以「試算」方式分析，指出在國民黨既有遊戲規則下，陳見賢並非毫無翻盤空間，關鍵在於黨員投票的得票比例。

杜聖聰說，公信力民調顯示，在黨內三人競逐支持度中，徐欣瑩為43.6％、陳見賢為26.0％；若與民進黨人選鄭朝方進行政黨對比，徐為39.3％對33.8％，陳則為33.5％對36.1％；艾普羅民調則顯示，黨內互比支持度為徐欣瑩30.2％、陳見賢12.9％；對外政黨對比中，徐為34.0％對36.9％，陳為24.0％對42.5％。

杜聖聰以此試算，在「黨員投票30％、全民調70％」制度下，若陳見賢在黨員投票中分別取得55％、60％、65％的情況，雙方的加權總分將出現明顯差異。

在較新的公信力民調結構下，若陳見賢黨員投票拿到55％，徐欣瑩仍將小幅領先約1分；若陳拉高至60％，則可開始反超，領先約2分；若達65％，則將擴大領先至約5分。換言之，在此民調結構下，陳約需在黨員投票取得57％至58％，即可與徐打平或出現反超。

至於較早期的艾普羅民調結構，陳見賢在黨員投票55％時，徐仍領先約4分；60％時，徐僅小贏約1分；必須拉高至65％，陳才會開始反超，約領先2分。臨界點約落在62％至63％之間。

杜聖聰分析指出，2份民調的差異，反映出徐欣瑩在不同時間點的對外民調優勢幅度不同。公信力民調中，徐僅領先陳約5.8個百分點，使得陳在黨員投票端的翻盤門檻相對較低；但在艾普羅民調中，徐對陳的對外優勢約達10個百分點，陳就必須在黨員投票中取得更高比例，才有機會追平甚至反超。