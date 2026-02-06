決戰光明頂！綠三大派系初選登記 王世堅屢屢現身成「最強母雞」

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員初選登記前天開跑，立委王世堅先是陪同3位小雞新人登記參選，今將再陪4名現任議員領表登記。本報資料照片
民進黨北市議員初選登記第3日，迎來最高潮。三大派系小雞不約而同選在今天上午領表登記，包含湧言會現任加新人5席、英系立委王世堅與莊瑞雄率4席現任，以及新潮流新人馬郁雯

2026九合一選舉

上午9時30分，中正萬華議員參選人馬郁雯、內湖南港議員參選人陳又新將由前立委段宜康、港湖議員李建昌陪同赴黨部登記。

湧言會推出5名選將，包含士林北投議員林延鳳、中山大同議員顏若芳，以及大安文山議員參選人劉品妡、中正萬華議員參選人康家瑋、松山信義議員參選人郭凡，上午10時聯合登記，歌手楊烈也將到場力挺。

不僅如此，湧言會選舉為主題「台灣尚湧」，5位參選人將在啦啦隊應援下，配合棒球賽嗆司曲喊口號，再由現任議員林延鳳、顏若芳帶領新人搭上皮卡車，象徵學姐帶學弟妹「開季」。

繼前天陪同名小雞新人登記，王世堅今上午11時將和身兼民進黨選舉對策委員會成員的立委莊瑞雄陪同4名現任議員登記初選，包含中正萬華劉耀仁、松信洪健益和張文潔、港湖何孟樺。另有尚未登記的士北議員陳慈慧，以及前天已登記的港湖議員王孝維、中山大同議員參選人賴俊翰、松信議員參選人呂瀅瀅、大安文山議員參選人陳聖文到場相挺。

民進黨北市黨部統計，2月4日、5日共9位現任加新人登記。港湖區有王孝維、前立委高嘉瑜，松信區為議員許淑華、呂瀅瀅，中山大同區有議員林亮君和陳怡君、賴俊翰，大安文山區則有賴俊翰、徐嶔煌。

湧言會5名選將包含士林北投議員林延鳳（右二）、中山大同議員顏若芳（左三），以及大安文山議員參選人劉品妡（左二）、中正萬華議員參選人康家瑋（左一）、松山信義議員參選人郭凡（右一），今天上午10時聯合登記黨內初選。本報資料照片
前媒體人馬郁雯今上午將前往民進黨北市黨部登記初選。本報資料照片
議員 新人 馬郁雯 王世堅 林延鳳 顏若芳
