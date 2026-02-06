竹縣藍營內戰 林為洲批「邪惡初選」

新竹縣長藍營內戰激烈，支持徐欣瑩選縣長的前立委林為洲直指七三制初選不公，質疑對手陳見賢操弄「霸凌式初選」，陳見賢團隊反控徐陣營頻頻將黨員投票形容為人為操縱，才是霸凌。藍營初選昨無人領表，今領表最後一天，雙方動態備受關注。

徐欣瑩、陳見賢兩強爭取國民黨提名，雙方陣營連日來攻防不斷。林為洲力挺徐欣瑩，他質疑國民黨初選採七成民調、三成黨員投票的七三制不公平，「若七三制公平，為什麼只有陳見賢完全反對全民調」，質疑陳見賢去年十一月底參選以來兼任黨部主委，與黨中央完全掌控遊戲規則。

林為洲直言，自己過去就是制度不公的受害者，新竹縣正在進行一場醜陋不堪的霸凌式初選，呼籲黨中央應正視地方反彈，切莫讓「邪惡初選」毀掉黨內團結。

陳見賢競選辦公室發言人田芮熙說，徐欣瑩陣營近日多次質疑國民黨新竹縣長初選制度，甚至以公器私用、霸凌等極端言詞，抹黑國民黨與基層黨員，「難道因為無法獲得黨員認同，選情告急，就羞辱制度和黨員？」

田芮熙強調，初選時程與規則皆由中央黨部核定，陳見賢也依照規範，於二月二日公告日正式辭去主委，相關指控完全是無稽之談；反觀徐欣瑩掌握大量資源，「友軍」也隨之起舞，如今卻在制度面前自稱弱勢，令人難以理解。

國民黨新竹縣黨部昨起連兩天受理縣長提名初選領表，九日至十一日登記。不過昨無人領表，今天是否雙方都會完成領表，進入後續登記與協調階段，或出現其他變數，地方中央都高度關切。