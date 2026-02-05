民進黨基隆安樂區提名5搶3將民調 「美女議員」許睿慈確定不選

民進黨基隆市議員黨內初選登記1月30日截止，預計提名15席，只有12人登記，中正區現任議員許睿慈未登記，黨部再次徵詢後，許仍表示確定不參選連任，中正區將另行徵召人選；安樂區5人搶3席提名，協調破裂，確定3月民調。

民進黨基隆市黨部主委林明智今天表示，登記截止後，經過黨部再次徵詢許睿慈，許表示確定不參選連任選舉，黨部將在中正區徵召最優質、最好的參選人。

另外，林明智說，安樂區登記參選爆炸，要提名3人但有5人登記，分別是現任的張之豪、吳驊珈和新人劉韋巡、黃永翔、徐寅禹，登記裁止後展開協調，但協調沒有結果，要進入第二階段民調初選，本周會開初選會議，決定3月民調的時間及哪3家民調公司。

民進黨基隆市黨部迎接新春，即日起在黨部（義一路59號5樓）發放賴清德總統春聯、一元福袋、紅包袋，以及市長參選人議長童子瑋春聯，總統賴春聯「七喜春來」，七喜代表「平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂」，索取者很多。

童子瑋春聯「隆馬舞春」也一併發放，象徵基隆城市活力奔放、在新的一年持續向前、蓬勃發展。另2月10日上午10點於黨部，舉辦「金馬報喜 書道迎春」活動，邀請3位書法名家揮毫題字，贈送春聯。