蘇巧慧「弱雞變母雞」！陳世軒：實力更勝林佳龍跟蘇貞昌 藍白不能小覷

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨新北市議員陳世軒表示，蘇巧慧已不是弱雞，已是母雞，實力絕對大於林佳龍跟蘇貞昌，藍白一定要審慎以對。圖為民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（中）日前到三重力行市場掃街。本報資料照
民眾黨新北市議員陳世軒表示，蘇巧慧已不是弱雞，已是母雞，實力絕對大於林佳龍跟蘇貞昌，藍白一定要審慎以對。圖為民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（中）日前到三重力行市場掃街。本報資料照

外界關注2026新北市長選舉動向，民眾黨新北市議員陳世軒今接受媒體人羅旺哲的廣播專訪，被問到2026年新北市長選舉藍白尚待整合，而民進黨早已定於一尊，蘇巧慧已帶著小雞們在跑行程。陳世軒表示，蘇巧慧已不是弱雞，已是母雞，實力絕對大於林佳龍跟蘇貞昌，藍白一定要審慎以對。

2026九合一選舉

陳世軒表示，民眾黨已經提名黃國昌主席參選新北市長，黃國昌有既定的步調，接下來將會陸續提出對新北的願景擘劃，端出政策，並且也已規畫，跟已提名的新北議員參選人們到地方拜年等聯合活動。

陳世軒指出，黃國昌秉持三角形的兩邊大於第三邊的原理，不管國民黨的人選是誰，黃國昌都會努力把自己的盤撐到最大，在跟國民黨公平公正的機制下，整合出一位最強人選去跟蘇巧慧競爭，為新北市民做事；但陳世軒也提醒藍白兩方，就他觀察，蘇巧慧已經不是過去大家眼中的弱雞，而是變成一位具有相當實力的市長參選人。

陳世軒說，過去大家看到蘇巧慧只會認為他是個立委，對她還沒有「母雞」的感覺，在民進黨提名後，蘇巧慧立即進入選戰模式，起初蘇巧慧仍是一個人跑行程，但民進黨的派系整合完畢後，現在蘇巧慧到各選區都是帶著民進黨的議員跟議員參選人團體行動，一方面透過眾人簇擁襯托母雞身分，再來也能營造出氣勢。

陳世軒表示，加上蘇巧慧的仇恨值低，也一直在強調「水獺媽媽」的形象，透過淡化政黨色彩，拉攏家長、中間選民。蘇巧慧沒有大家想像中弱，實力絕對大於上屆跟上上屆代表民進黨參選的林佳龍跟蘇貞昌，藍白一定要審慎以對，所以在野黨的整合也就相對重要。

蘇巧慧 陳世軒 民進黨 藍白 黃國昌 議員
