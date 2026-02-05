受排黑條款限制無緣參選 陳致中為同選區議員黃彥毓「抬轎」

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄前市議員陳致中（左）原為前鎮小港區議員，此次因案無法參選，今天下午現身前鎮區翠亨北路街頭為議員黃彥毓（中）助選。記者徐白櫻／攝影
民進黨六都市議員初選昨日起登記，高雄前鎮小港選區新人老將輩出競爭激烈，前總統陳水扁之子、高市前議員陳致中因案資格受限無法參選，今天下午會同前競辦總幹事王進亨陪伴同選區的高市議員黃彥毓站街頭拜票。

2026九合一選舉

陳致中說，黃彥毓是非常棒的候選人，希望大家一起來支持黃彥毓；無論是坐轎或抬轎，他都會扮演最好的角色。

高市第10選區（前鎮、小港）現有8席議員，扣除陳致中任內因案被解職，現有國民黨3席、民進黨2席、台聯1席、無黨籍1席，因人口減少，預料下屆將少1席。

民進黨高市黨部計畫提名3人，除現任議員鄭光峰、黃彥毓爭取連任外，另有前鎮區明孝里長林浤澤、復興空難倖存空姐黃敬雅、湧言會黃雍秀及現任議員吳銘賜的侄子吳昱鋒表態爭取提名，6搶3競爭激烈。另曾任民進黨高市議員的北市勞動局前局長長陳信瑜已於日前表態參選，尚未鬆口是否參加黨內初選。

議員黃彥毓首度邀請陳致中站台助選。黃彥毓說，他跟陳致中在未當議員之前就認識，友情深厚，此次前鎮小港區議員少1席，黨部預計提名2男1女（婦保）參選，這次新人都很強，他個人選情告急，特別情商陳致中站台助選。

陳致中遭解職逾2年，地方服務未中斷。他表示，他跟黃彥毓在地方打拚培養出革命情感，也有不少共同好友，「前鎮小港隊」要一起打拚，讓黨籍團隊的候選人都能開出最棒成績；謝謝大家關心他未來的規畫，無論是坐轎或抬轎，他都會扮演最好的角色。

陳致中2011年曾因偽證罪喪失高雄市議員資格，2023年再被判刑入獄，三任議員兩度遭解職。「公職人員選舉罷免法」新增「排黑條款」，陳致中涉洗錢且經判決確定，終身不得參選。

議員 陳致中 民進黨
