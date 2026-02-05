六大福利政策粗估220億 江怡臻：財源從哪來蘇巧慧說不清

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

民進黨新北市長候選人蘇巧慧拋出的六大福利政策，新北市議員江怡臻指出，經初步估算，相關政策所需經費至少高達220億元，每一項都是龐大的長期支出，蘇巧慧若真認為福利政策如此容易推動，又何必等到現在才開出支票？更令人不解的是，蘇巧慧身為立法委員，卻在立法院反對財劃法修法，反對替新北市增加合理財源，今日卻在地方大談高額福利政策，立場前後矛盾。

2026九合一選舉

江怡臻指出，媒體今日進一步追問財源何來？是否在透支未來？蘇巧慧卻僅以「善用調度資源的能力」回應，未提出任何具體數字、財源結構或配套說明，明顯是實問虛答，非常心虛。

江怡臻強調，財政是數學問題，不是文學問題，更不是口才問題。資源有多少就是多少，若沒有新增財源，所謂調度究竟要怎麼調？是要挖東牆補西牆，還是把財政壓力轉嫁給下一代？

江怡臻批評蘇巧慧，話術無法解決問題，更不該拿來欺騙新北市民，呼籲中央政府和蘇候選人，應落實財劃法精神，如期、如數增加新北市統籌分配稅款，同時停止苛扣新北市的一般性與計畫型補助款，這才是地方能夠穩健推動福利政策的關鍵。巧慧若願意真正站在新北市民這一邊，棄暗投明，還來得及。

蘇巧慧 江怡臻 財劃法 統籌分配稅款 補助款
