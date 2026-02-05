快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

新北市議會國民黨團書記長4人登記角逐 史上最激烈

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團書記長競爭激烈。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團書記長競爭激烈。記者葉德正／攝影

民進黨新北市議會黨團今天完成交接，國民黨團日前開放書記長選舉登記，直到截止日，除現任書記長王威元登記，還有資深議員林金結、陳儀君與周勝考登記，是史上參選人數最多。黨團預計2月11日舉行黨團會議協調，如果無法完成協調最後則會進入投票階段。

2026九合一選舉

新北市議會國民黨團本周開放2日至3日新任書記長參選登記，一改過往國民黨書記長競爭者不多的情況，這次累計有4人登記參選，創紀錄。

王威元表示，樂見國民黨團多元聲音展現，這也是民主的基石，他認為，今年是選舉年，多數議員會將精力放回選區經營，他的目標仍是會持續為同黨議員服務，協助議員們連任是最重要的目標。

林金結說，他今年的目標是讓國民黨在新北順利延續執政、國民黨議員全數連任，當選後有信心與民進黨團總召妥善溝通，並做好市府、議員與黨部間的協調。

陳儀君指出，自己擔任多屆議員，但尚未歷練過書記長職務，她認為，過去國民黨書記長多由少數人長期擔任，若能從這幾屆開始，由不同議員歷練這職務，對黨團氛圍與向心力是很好的助力。

陳儀君說，她無論是跟李四川、劉和然，還是民進黨團總召陳永福、副總召李倩萍，都非常熟悉，對於市政建設也有相同理念，可讓議事運作更順暢。

周勝考表示，今年是他擔任議員的最後一年，他對議會運作熟稔，希望能在市長最後一年期間，讓議事順暢，並讓所有同仁都能順利連任與交棒。

議員 國民黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黨團交接典禮飄煙硝 侯友宜拚最後一年、蘇巧慧稱要好上加好

新北市議會民進黨團總召交接 蘇巧慧、劉和然政策交鋒

民進黨中國部：國共論壇充斥四大認知戰 國民黨還想把台灣鎖進中國

民進黨新北市議員今天開始登記 首日5人完成

相關新聞

黃國昌自認更知道怎麼對付民進黨 李四川接球回應這麼說

民眾黨主席黃國昌披白袍參選新北市長，對於藍營市長熱門人選、北市副市長李四川，他自認比李有活力、有幹勁、知道怎麼對付民進黨...

六大福利政策粗估220億 江怡臻：財源從哪來蘇巧慧說不清

民進黨新北市長候選人蘇巧慧拋出的六大福利政策，新北市議員江怡臻指出，經初步估算，相關政策所需經費至少高達220億元，每一...

新北市議會國民黨團書記長4人登記角逐 史上最激烈

民進黨新北市議會黨團今天完成交接，國民黨團日前開放書記長選舉登記，直到截止日，除現任書記長王威元登記，還有資深議員林金結...

影／新北議會民進黨團幹部交接 蘇巧慧：監督不必對立

新北市議會民進黨團今天舉行總召集人暨幹部交接典禮，新北市長侯友宜、副市長劉和然、民進黨立委暨黨部主委、新北市長參選人蘇巧...

徐嶔煌登記大安文山議員民進黨初選 「6搶4」局面平常心看待

民進黨北市議員初選登記第二天，昨天現任加新人共有8位登記，今天早上大安文山擬參選人徐嶔煌也在無國界大使劉柏君陪同下完成登...

2028大選「最大公約數」？吳子嘉點名蔣萬安：台灣將迎光輝十年

2028年總統大選雖尚有一段時日，但政壇早已開始討論誰能挑戰賴清德總統。媒體人吳子嘉昨（4）日在直播表示，比起2026縣市長九合一選舉，2028更加更要，同時大膽預言，蔣萬安是最好的總統人選，若能當選

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。