影／新北議會民進黨團幹部交接 蘇巧慧：監督不必對立
新北市議會民進黨團今天舉行總召集人暨幹部交接典禮，新北市長侯友宜、副市長劉和然、民進黨立委暨黨部主委、新北市長參選人蘇巧慧、議長蔣根煌等出席祝賀。在蘇巧慧監交下，由前任總召廖宜琨交接給新任黨團總召陳永福，其他新任黨團幹部為副總召李倩萍、幹事長周雅玲、書記長李宇翔。
蘇巧慧致詞時，特別感謝侯友宜領導的市府團隊真的有努力、有認真，讓新北一步步向前進，她強調，市政就是一棒接一棒，「監督不必對立，一起為市民謀福利」，新任黨團幹部會持續為民提出好的監督與政策，就像她昨天提出的6項老幼福利政見，從兒童營養午餐到長輩假牙補助，這些都是民意最在乎的，市府當然有做，不過要好上加好。
