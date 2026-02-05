徐嶔煌登記大安文山議員民進黨初選 「6搶4」局面平常心看待

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大安文山擬參選人徐嶔煌在無國界大使劉柏君陪同下完成登記參選民進黨大安文山區議員初選。記者洪子凱／攝影
民進黨北市議員初選登記第二天，昨天現任加新人共有8位登記，今天早上大安文山擬參選人徐嶔煌也在無國界大使劉柏君陪同下完成登記，面對選區「6搶4」局面，他表示自己參選以來始終保持平常心，只要是「良性競爭」都抱持正面看待，對民眾也是好事。

2026九合一選舉

劉柏君是社台灣運動好事協會創辦人暨執行長，更是台灣第一位女性棒球裁判，致力於以運動陪伴與支持在運動體系中資源不足弱勢兒少，並推動運動平權。

劉柏君表示，協會草創期家徒四壁，當時徐嶔煌就大力支持，贊助許多電腦等設備，連系統都親自幫忙灌，協會平常推動運動外交，多數款項得靠自籌，徐在過程中也大力幫忙，卻不會特別高調張揚，這次在她推坑下，徐願意參選她很高興，政治圈需要更多台派出來投入公共事務，期待徐加入議會後，能夠加強推動城市外交。

徐嶔煌也說，覺得自己距離實現理想又近了一步，選舉也不是一時衝動，是多年在公共事務、產業與公益領域累積經驗後決定，希望把對制度、預算與公共政策的理解，真正用在改善市民日常生活上，讓市政討論回到事實、數據與長期規畫，宣布參選後，不管在市場或夜市，很多鄉親都會送上鼓勵，甚至請他在攤位上面簽名，都給他相當多信心。

而大安文山民進黨此次競爭也相當激烈，因應選票集中提名減一席，除了現任王閔生、簡舒培外，還有新人高揚凱、陳聖文、劉品妡及徐嶔煌，行程「6搶4」，徐表示，不會感到特別大的壓力，對於「良性競爭」都抱持正面看待選戰態度，只要目標一致，愈多選擇其實對民眾來講也好。

大安文山擬參選人徐嶔煌（右）在無國界大使劉柏君（左）陪同下完成登記參選民進黨大安文山區議員初選。記者洪子凱／攝影
大安文山擬參選人徐嶔煌在無國界大使劉柏君陪同下完成登記參選民進黨大安文山區議員初選。記者洪子凱／攝影
運動 公共政策 劉柏君
