黃國昌稱自己部份優點勝李四川 劉和然、蘇巧慧回應了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨部總召今天舉行交接典禮，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市副市長劉和然都到場參與，互動熱絡。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨部總召今天舉行交接典禮，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市副市長劉和然都到場參與，互動熱絡。記者葉德正／攝影

民眾黨主席黃國昌日前受訪表示，自己在部分面向的優點「勝過李四川」，並點名包含「打民進黨」的能力。新北市副市長劉和然與民進黨立委蘇巧慧今受訪時分別回應，各候選人各有專長，選舉最終仍應回歸政績、治理能力與市民認同。

劉和然表示，選舉本來就是選民的選擇，每個人都有不同的特色與強項，自己與李四川副市長同樣出身行政體系，長期投入地方治理，對行政運作與政策推動有一套脈絡可循，累積的實務經驗並非短時間可以取代。

劉和然也提到，黃國昌過去在立法院的表現，強項主要在於監督面向，各自分工不同、專長不同，大家就好好去表現、去努力，最後交由選民來做出選擇。

對於黃國昌強調「打民進黨」是其優勢之一，民進黨新北市長參選人蘇巧慧則回應表示，民進黨一貫的做法是用過去的政績，以及現在提出的政見，來爭取新北市約400萬市民的認同，而不是只著眼於對立或攻防。

蘇巧慧強調，這場選舉並非只是打一場選戰，而是爭取一個與400萬新北市民一起，讓新北市升級的機會。她認為，能否讓市民認同施政方向與未來願景，才是最重要的關鍵。

她也指出，團隊始終以把長跑當短跑衝刺的態度投入準備，不會等待對手起跑，而是按照自己的節奏持續努力，透過實際行動與政策內容，向市民爭取支持。

