免費營養午餐、接班人選受關注 侯友宜：準備好再對外說明

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示會在適當的時機對外說明。記者張策／攝影
新北市政府今上午在市府3樓逗點實驗室舉行「115年春節平安袋服務記者會」，新北市長侯友宜出席活動並接受媒體聯訪。針對近期政壇關注的免費營養午餐政策、接班人選討論，以及市府副發言人陳柏翰傳出有意參選議員等議題，侯友宜均未正面表態，僅強調將在適當時機對外說明。

2026九合一選舉

對於外界關注立委蘇巧慧提出免費營養午餐政策構想，民眾黨主席黃國昌表態支持，前台北市副市長李四川也指出台北市已實施相關政策，媒體詢問新北是否因預算考量而尚未跟進。侯友宜回應，市府已多次對外說明，營養午餐政策牽涉整體財政配套與執行方式，相關規畫仍在準備中，「等我們準備好了，會在一個時間點向各位做完整報告」。

針對黃國昌日前表示自己在多項條件上「大於李四川」，是否認為兩人各有優缺點，侯友宜僅表示，將會提出最適當的人選，「讓市政的延續能夠棒棒都是強棒」。

此外，媒體也關心新北市府副發言人陳柏翰，先前傳出有意參選第一選區議員，近期是否出現改選區動向。侯友宜則簡短回應，表示「年輕人願意從事公眾服務、為社會多做事，都是值得鼓勵的」，並未進一步說明相關安排。

