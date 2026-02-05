快訊

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

新北市議會民進黨團總召交接 蘇巧慧、劉和然政策交鋒

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然今天出席新北市議會民進黨團總召交接典禮。記者葉德正／攝影
新北市副市長劉和然今天出席新北市議會民進黨團總召交接典禮。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨部總召今天舉行交接典禮，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市副市長劉和然都到場參與，劉和然、蘇巧慧在典禮開始前受訪就言詞交鋒，對蘇巧慧提出的六項福利政策再度互槓。劉和然認為，開支票會對財政造成很大困擾，蘇則回應會善用調度資源能力，在財政考量下一一實現政見。

2026九合一選舉

蘇巧慧昨天提出六項社會福利政見，包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」六大福利政見。

劉和然今天受訪時表示，提出政策一定要了解整個市府結構，就像一個家庭裡面收支一定要能對照、平衡，柴米油鹽醬醋茶怎麼收入支出都要清楚。

劉和然說，如果用開支票的方式，對於我們財政會造成很大困擾，新北市目前是人均預算最低，很多福利政策，都是以人為單位的，當社會福利政策如果沒有把全盤市政瞭解，會造成財政紀律嚴重影響。

劉和然也呼籲，蘇委員現在還是立委，盡快的讓行政院版的財劃法試算表公布，所有市政建設，一定要回到財政紀律裡面，不管對孩子也好、長輩也好、弱勢族群也好，新北市政府都會全盤的考量。

蘇巧慧則說，過去財劃法修正國民黨和傅崐萁版本獨厚台北市卻犧牲了新北市，讓台北市人均變成新北市兩倍，我們真的財政比較困難，但「我最擅長的就是解決困難」，昨天提出把老人、小孩照顧好，年輕的父母就沒煩惱，他會善用他調度資源的能力，在財政考量之下，一一來實現。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議會民進黨團總召交接典禮。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議會民進黨團總召交接典禮。記者葉德正／攝影

財政 劉和然
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

蘇巧慧第一波文宣發布 藍支持者：快看不到車尾燈了！

蘇巧慧推6福利政策 江怡臻批：但妳的黨反對財劃法

蘇巧慧提六大社福政見 劉和然：不了解預算就開支票非常不好

黃國昌：蘇巧慧去年反對財劃法為新北爭經費 6大福利政見別跳票

相關新聞

林為洲轟新竹縣初選「邪惡騙局」 陳見賢團隊反擊：林否定黨內民主

公開支持立委徐欣瑩選縣長的前立委林為洲在臉書貼文，點名對手陳見賢提出6點質疑，更稱「新竹縣是全台唯一特例：一場醜陋不堪的...

2028大選「最大公約數」？吳子嘉點名蔣萬安：台灣將迎光輝十年

2028年總統大選雖尚有一段時日，但政壇早已開始討論誰能挑戰賴清德總統。媒體人吳子嘉昨（4）日在直播表示，比起2026縣市長九合一選舉，2028更加更要，同時大膽預言，蔣萬安是最好的總統人選，若能當選

鄭麗文說台中人選近日應有具體共識 盧秀燕這樣回應

國民黨台中市長下屆參選人選難產，鄭麗文主席說近日應該會有具體共識，台中市長盧秀燕今天被問此內容，她微笑說謝謝。

蘇巧慧第一波文宣發布 藍支持者：快看不到車尾燈了！

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨推出6大福利政見後，今天再次推出首波紙本政績文宣，A3文宣寫滿蘇巧慧三屆立委任期內各項為新北...

搶攻台中市長提名！楊瓊瓔拋里政三大升級 里建設經費直衝30萬

近來立委楊瓊瓔積極爭取國民黨台中市長提名，昨晚出席神岡區里長聯誼活動時，提出「里政三大升級」政策願景，主張全面強化基層治...

柯文哲選高雄市長？醫曝參選機率：得高雄者得2028

民眾黨主席黃國昌受訪稱在野最大目標是「打下高雄」，言談中柯文哲也可能參選。時事評論家、醫師沈政男分析，得高雄者得2028...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。