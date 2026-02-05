新北市議會民進黨團總召交接 蘇巧慧、劉和然政策交鋒

新北市議會民進黨部總召今天舉行交接典禮，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市副市長劉和然都到場參與，劉和然、蘇巧慧在典禮開始前受訪就言詞交鋒，對蘇巧慧提出的六項福利政策再度互槓。劉和然認為，開支票會對財政造成很大困擾，蘇則回應會善用調度資源能力，在財政考量下一一實現政見。

蘇巧慧昨天提出六項社會福利政見，包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」六大福利政見。

劉和然今天受訪時表示，提出政策一定要了解整個市府結構，就像一個家庭裡面收支一定要能對照、平衡，柴米油鹽醬醋茶怎麼收入支出都要清楚。

劉和然說，如果用開支票的方式，對於我們財政會造成很大困擾，新北市目前是人均預算最低，很多福利政策，都是以人為單位的，當社會福利政策如果沒有把全盤市政瞭解，會造成財政紀律嚴重影響。

劉和然也呼籲，蘇委員現在還是立委，盡快的讓行政院版的財劃法試算表公布，所有市政建設，一定要回到財政紀律裡面，不管對孩子也好、長輩也好、弱勢族群也好，新北市政府都會全盤的考量。