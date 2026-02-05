高雄「邁盟」家族亮相 黃捷：他們都在半夜接過陳其邁電話

民進黨六都直轄市議員初選登記進入第二天，高雄市長陳其邁子弟兵今早在市黨部聯合造勢，議員鄭孟洳、林志誠及參選新人張以理、鄧巧佩、張耀中穿上象徵「超人力霸王」的制服合體亮相。立委黃捷說，他們全出身陳其邁團隊，三更半夜接過陳其邁電話，具備超人般能力，盼世代接棒、團結拚勝選，進入高市議會成為即戰力。

民進黨議員參選人接連舉辦造勢活動，繼昨日「高雄尚湧強棒出擊」聯合記者會後，今早立委黃捷再度率領參與議員初選的現任議員及參選新人現身，5名陳其邁市長子弟兵穿上超人制服，舉辦「出其制勝・議邁相傳」聯合記者會。

第3選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀永安）林志誠是現任議員，擔任過陳其邁競選總部幹部。第7選區（三民）鄭孟洳也是現任議員，陳其邁立委時期的國會助理出身。

第4選區（左營、楠梓）張以理曾任高市府青年局長，此次投入左楠區選舉盼擴大服務量能。第9選區（鳳山）鄧巧佩也曾經在競選辦公室任職，4年前投入第8選區（前金、新興、苓雅）市議員初選，此次轉戰鳳山區議員。第11選區（林園大寮）張耀中年僅30歲，曾擔任陳其邁國會助理及市長秘書長達7年。