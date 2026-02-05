台中市長黨內初選時程方式如何訂？ 江啟臣：靜候黨中央通知

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
爭取國民黨下屆台中市長黨內初選的立法院副院長江啟臣上午到太平區的中山市場拜票，受到民眾歡迎。圖／江啟臣提供
爭取國民黨下屆台中市長黨內初選的立法院副院長江啟臣上午到太平區的中山市場拜票，對於何時才進行初選，又是否以全民調方式進行，他受訪時表示，現在靜候黨中央通知。

江啟臣清晨8時30分到達中山市場，市議員黃佳恬，有意參選市議員的張書華、閰泰利都前往陪同。他逐攤向民眾打招呼，祝大家生意興隆，有攤家主動送上「好彩頭（菜頭）」，還有人收到他的「馬上幸福」春聯後，立即要求合影。許多人當面表示會支持他，他也謝謝民眾的支持。

對於媒體訪問何時才會辦理初選、會是全民調嗎？他說至今還沒有消息，初選的時程和方式都要由黨中央對外說明，他沒有接到任何通知，但有關黨中央給他的提名協議事項，他已簽署同意且早就回傳了，現在就是靜候通知。

