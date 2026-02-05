2028大選「最大公約數」？吳子嘉點名蔣萬安：台灣將迎光輝十年

2028年總統大選雖尚有一段時日，但政壇早已開始討論誰能挑戰賴清德總統。媒體人吳子嘉昨（4）日在直播表示，比起2026縣市長九合一選舉，2028更加更要，同時大膽預言，蔣萬安是最好的總統人選，若能當選，台灣會完全不一樣，將迎來「光輝十年」。

吳子嘉在4日的直播節目《董事長開講》中指出，蔣萬安具備美、中雙方都能接受的領袖特質，是政壇當前的「最大公約數」。他分析，相較於賴清德總統被視為僅擁抱美國、對中國展現仇恨的「極端型人物」，蔣萬安的背景更具戰略優勢。吳子嘉認為，美國相信蔣萬安不會出賣台灣，中國則相信他不會推動台獨，這種平衡感是台灣在兩岸僵局中解套的關鍵。

除了政治立場，吳子嘉也高度肯定蔣萬安的個人素質。他提到，蔣萬安擁有美國律師執照，中英文流利且學問紮實，加上為人謙虛、沒有用人唯親的問題，是極具高度的領袖人才。他強調，2028年大選的重要性遠超2026年地方選舉，若能由蔣萬安勝出，台灣有望走十年大運。