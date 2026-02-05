林為洲轟新竹縣初選「邪惡騙局」 陳見賢團隊反擊：林否定黨內民主

公開支持立委徐欣瑩選縣長的前立委林為洲在臉書貼文，點名對手陳見賢提出6點質疑，更稱「新竹縣是全台唯一特例：一場醜陋不堪的霸凌式的初選」。對此，陳見賢團隊隨即反擊，徐陣營不斷將「黨員投票」形容為「人為操縱」，難道在徐委員眼中，新竹縣萬名自主黨員都是受人擺布的棋子？這種「順我者民主，逆我者黑箱」的心態，不僅是對黨內民主的否定，更是對長期守護國民黨基層同志的集體霸凌。

林為洲貼文說，新竹縣副縣長陳見賢原兼任國民黨新竹縣黨部主委，球員兼裁判，競選2個月才辭職，「國民黨的初選制度7成民調3成黨員投票的73制，在陳見賢當主委的新竹縣就是場騙局」。若73制是公平的，「為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調」？並稱「從11月27日陳主委宣布參選以來，整個過程只有中央和陳主委完全掌控遊戲規則和所有時程」。

他感嘆自己曾是「制度不公的最後受害者」，未料多年後類似爭議竟再度上演。他直言，8年來科技與時代巨變，但新竹縣國民黨要辦一場公平的初選竟然依舊難如登天。他呼籲黨中央應正視地方反彈，切莫讓「邪惡初選」毀掉黨內團結。

對此，對此，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙說，立委徐欣瑩陣營近日多次對國民黨新竹縣長初選制度提出質疑，甚至以「公器私用」、「霸凌」等極端言詞，抹黑國民黨與基層黨員，將黨員投票形容為「暗箱」、「人為操縱」，是對新竹縣所有忠誠黨員最深沉的蔑視與傷害。「難道因為無法獲得黨員認同，選情告急，就羞辱制度和黨員？」

田芮熙反擊，2017年陳見賢承擔主委重任時，徐委員正背棄國民黨、自創「民國黨」擔任主席，根本沒有參選主委的資格。初選時程與規則皆由中央黨部統一核定，陳見賢也依照規範，於2月2日公告日正式辭去主委職務，相關指控完全是無稽之談。陳見賢過去9年如1日在基層服務、與黨員共患難；反觀徐委員掌握大量資源，又「友軍」隨之起舞，如今卻在制度面前自稱弱勢，令人難以理解。