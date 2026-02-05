蘇巧慧第一波文宣發布 藍支持者：快看不到車尾燈了！

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天退出首波紙本政績文宣。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天退出首波紙本政績文宣。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨推出6大福利政見後，今天再次推出首波紙本政績文宣，A3文宣寫滿蘇巧慧三屆立委任期內各項為新北爭取建設及國會問政成績單，文宣封面也以「溫暖、創新、會做事」為主打標語，強調任內讓家庭更安心、照顧更用心、交通更順心，未來也會繼續努力打造更宜居的新北。眼看藍營母雞尚未出爐，藍營支持者直呼「快要看不見車尾燈了！」

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，擔任立委以來持續為新北爭取各項建設，包括TPASS行政院通勤月票1200北北基桃吃到飽、林口、五股、汐止、土城四大交流道增建，捷運萬大樹林線、三鶯線、環狀線、安坑及淡海輕軌、淡江大橋，新北汙水下水道改善、班班有冷氣、板橋兒童未來館，以及新北43所中小學操場、廁所共230多項校園建設。

她也在立法院內政委員會也積極推動多項修法，陸續成功爭取新生兒10萬元補助、公托及準公托補助、育兒津貼、私立大學學雜費減免、高中職以下免學費、不孕政治療以及入住長照機構補助，蘇巧慧指出，她希望打造的是讓市民更宜居的新北，因此從托育、年金、醫療與公共安全相關法案，每一項她都持續推動讓國家制度更健全，社會保障更完善。

蘇巧慧表示，她不是來拚一場選舉的輸贏，而是爭取一個可以為新北市服務、讓新北更好的機會，目前只是第一波紙本政績文宣，將在新北各區派報投放，未來她也會針對自己的政見，透過基層掃街拜票、架設看板、製作政績與紙本政見文宣，以及社群短影音等陸、空戰方式，讓更多市民朋友了解她的成績，以及對新北的願景，爭取最多市民朋友的認同。

蘇巧慧 政見
