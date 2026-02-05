搶攻台中市長提名！楊瓊瓔拋里政三大升級 里建設經費直衝30萬

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委楊瓊瓔昨晚出席神岡區里長聯誼活動時，提出「里政三大升級」政策願景。圖／民眾提供
立委楊瓊瓔昨晚出席神岡區里長聯誼活動時，提出「里政三大升級」政策願景。圖／民眾提供

近來立委楊瓊瓔積極爭取國民黨台中市長提名，昨晚出席神岡區里長聯誼活動時，提出「里政三大升級」政策願景，主張全面強化基層治理量能，包括調高各里建設經費至每年30萬元、增發鄰長每月2500元工作協助費，以及建置里政數位平台，盼從最前線的里鄰系統著手，打造更安全、更有韌性的台中市。

2026九合一選舉

楊瓊瓔指出，近來傾聽各地議員及里、鄰長的心聲後，決定提出「里政三大升級」，以「增加里建設經費，合理回饋鄰長付出、建立即時溝通平台」，讓基層更有力量、市政執行更有效率。特別是目前台中市共有625個里，每里每年里鄰建設經費僅14萬元，明顯落後台北市每里30萬元，新北、桃園更高達60萬元，差距相當明顯。

楊瓊瓔表示，過去無論是COVID-19疫情期間的防疫宣導、物資發放，或是每逢颱風、大雨、地震等天災，里長、鄰長始終站在第一線，協助通報災情、關懷弱勢、安定民心，是市政運作不可或缺的重要橋梁，也是防災、防疫的最前線角色，因此強調台中若要邁向更安全、更有韌性的城市，關鍵就在縮短六都差距，提升基層里鄰的經費，跟上時代與需求。

楊瓊瓔指出，鄰長協助市府、區公所與里長推動里政，工作量與責任日益加重，目前台中市共有1萬2524位鄰長，未獲相對合理的回饋，未來除應將鄰長工作協助費每月增至2500元，採逐月發放，全年共3萬元，取代現行一年2萬4000元的交通補助費外；台中里建設經費全面調高至每里每年30萬元，且這只是「樓地板」，後續將依各里人口數、面積大小及防災、防汛、防疫等實際需求彈性加碼，確保基層推動里政有足夠資源。

為強化里長與市府之間的即時溝通，楊瓊瓔也提出建置「里政數位平台」APP，作為市府與基層之間的雙向溝通橋梁，未來里長可透過平台即時反映建議、通報災情，市府則能第一時間掌握狀況、迅速調度資源，形塑「市府—里鄰」即時通訊網絡。

立委楊瓊瓔昨晚出席神岡區里長聯誼活動時，提出「里政三大升級」政策願景。圖／民眾提供
