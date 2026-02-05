快訊

「鹹酥雞365男」再犯眾怒…網友催還前女友2萬 他反擊：等現任女友領年終

獨／女兒蹺家逾10年「只在要錢時出現」…父母苦幫付錢還債 法院裁准終止收養

柯文哲選高雄市長？醫曝參選機率：得高雄者得2028

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（右）日前出席第五屆「眾智成城」博碩士論文獎啟動暨徵件記者會。本報資料照
民眾黨創黨主席柯文哲（右）日前出席第五屆「眾智成城」博碩士論文獎啟動暨徵件記者會。本報資料照

民眾黨主席黃國昌受訪稱在野最大目標是「打下高雄」，言談中柯文哲也可能參選。時事評論家、醫師沈政男分析，得高雄者得2028，柯若先助藍白攻下高雄，未嘗不是一步好棋，只是柯選市長仍是「0.9的N次方」趨近於0，輔選機率大。

2026九合一選舉

黃國昌接受本報專訪時表示，柯文哲將常駐南部，高雄是重點，在野最大的戰略目標就是「打下高雄」，「我沒有說柯志恩不好，但僅憑她的力量想要選贏，在高雄有相當大的難度」，整個戰略布局的最佳人選就是柯文哲，民眾黨能給予力量。

沈政男指出，柯文哲選高雄市長，這一、二年來偶爾會被提起，黃國昌的一席話引發各界關注，好奇柯是要輔選柯志恩，還是自己參選？柯文哲赴南部參選，最早是在2024年有日本學者建議他選台中市長，但柯回應要選也是台南或高雄。

不過，柯文哲能否參選高雄市長最大的客觀條件在於京華城等案的的官司宣判，若被判刑10年以上，不僅不能選總統，連縣市首長也不能選；但若判刑10年以下，面臨抉擇要選2028或2026，但若選上市長，可一審判貪汙確定恐被停職。

他認為，面對官司關卡，若柯想選高雄市長，必須滿足不能被判刑10年以上、不選2028兩條件，且柯是選正副總統，有必要對高雄這局下重手嗎？但現實是2026高雄是2028前哨戰，「得高雄者得2028」，因此藍白在野有輸不得的壓力。

其實柯志恩即使沒有柯文哲幫忙，對上賴瑞隆，贏面仍是滿大的，但白營可能沒這樣想，而且直覺認為讓柯文哲選的勝算更大。可實際上，勝負不該靠直覺，還是要看柯、柯民調，況且六都中其他5縣市變數不大，關注焦點就在高雄。

柯文哲若一審判刑10年以下，對自身官司不確定性大，考量司法及政治上效應，不如能放下2028，與柯志恩民調，若民調勝出，就先幫助藍白攻下高雄，2028大選讓黃國昌去搭配盧秀燕，未嘗不是一步好棋。只是勝負仍藏諸多變數。

沈政男判斷，柯文哲選高雄的機率，套句柯常說的就是「0.9的N次方」，其實就是趨近於0，畢竟柯、柯比民調的機會很小，更可能的角色是南下輔選或當競選總幹事，也建議柯志恩在選前就公布搭配民眾黨人選當副市長，更加鞏固藍白合。

民眾黨前主席柯文哲。本報資料照
民眾黨前主席柯文哲。本報資料照

柯文哲 柯志恩
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

柯文哲：民眾黨團版軍購特別條例可再修正 有問題會跟華盛頓直接溝通

意有所指？藍新北市長人選未定 黃國昌新春揮毫「一馬平川」引聯想

專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

監委濫用公務車最重懲處僅道歉 黃國昌轟「官官相護廢物院」嗆預算全刪

相關新聞

誰選台中 鄭麗文：兩邊都罵我 代表公正

國民黨台中市長提名遲未定，「姐弟之爭」掀基層焦慮。台中市長盧秀燕昨更對國民黨中央喊話，下屆台中市長人選要快定案，愈快愈好...

參選新北 黃國昌揮毫「一馬平川」

迎戰年底九合一選舉，民眾黨昨天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長。黃國昌表示，在野合作始終秉持最大風度，無論是黨內初選或政...

打下高雄 柯志恩：藍白一定要合

迎戰年底九合一選舉，民眾黨主席黃國昌前天接受聯合報專訪透露，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。國民黨立委柯志恩昨回應，藍...

柯文哲選高雄市長？醫曝參選機率：得高雄者得2028

民眾黨主席黃國昌受訪稱在野最大目標是「打下高雄」，言談中柯文哲也可能參選。時事評論家、醫師沈政男分析，得高雄者得2028...

民進黨提名 屏東周春米、澎湖陳光復拚連任

民進黨昨天提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復爭取連任。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，相信周春米的「柔性治理」，與陳光復...

綠營高雄市議員提名 湧言會推17人角逐

民進黨南二都議員黨內初選昨天起領表登記，五人完成登記，其中高雄湧言會推十七人角逐，立委兼湧言會召集人王定宇及立委黃捷陪同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。