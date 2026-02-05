聽新聞
參選新北 黃國昌揮毫「一馬平川」

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨昨開記者會，主席黃國昌（右二）現場揮毫寫下春聯「一馬平川」。記者季相儒／攝影
民眾黨昨開記者會，主席黃國昌（右二）現場揮毫寫下春聯「一馬平川」。記者季相儒／攝影

迎戰年底九合一選舉，民眾黨昨天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長。黃國昌表示，在野合作始終秉持最大風度，無論是黨內初選或政黨競合，所有良性競爭都是民主展現，每一位有志之士都應該正面迎戰，證明自己能夠成為最好的選擇。

國民黨新北市長人選未定，傳出台北市副市長李四川將在年前請辭投入選戰。黃國昌表示，對於李四川的任何決定，「身為政壇晚輩的我，給予滿滿祝福」，也希望早日跟國民黨就共同政見達成共識。

民眾黨昨舉行春節小物開箱記者會，黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷齊聚中央黨部揮毫。其中，黃國昌在抽籤時抽到「一馬平川」題字，引發聯想，媒體也解讀寓意為「一匹馬超越過李四川」。

民眾黨昨舉行中央委員會，通過選舉決策委員會舉薦，徵召黃國昌參選新北市長。黃國昌說，披上民眾黨戰袍就要秉持「共容、共融、共榮」的核心理念勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好。

談及新北市長選舉，黃國昌表示，他每天都在追趕跑跳碰，「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼。他提及，台南及苗栗接連兩天發生隨機傷人事件，民眾黨希望傷者及早恢復健康，也要再度正告執政黨，不要無視警消工作的高風險，請盡速依法編列相關預算，提高警消退休所得替代率，「賴政府繼續賴帳，是打算欠錢欠過年嗎？」並預告今天將與上百名退休警消前往法院提起團體行政訴訟。

