誰選台中 鄭麗文：兩邊都罵我 代表公正

國民黨台中市長提名遲未定，「姐弟之爭」掀基層焦慮。台中市長盧秀燕昨更對國民黨中央喊話，下屆台中市長人選要快定案，愈快愈好。國民黨主席鄭麗文表示，台中溝通還算順暢，近日應該可有具體共識產生；黨中央要做到不偏不倚，「兩邊的人都罵我，就表示我很公正」。

國民黨兩位台中市長參選人各自喊話，立法院副院長江啟臣表示已簽署黨中央的提名協議，更在深夜臉書稱對手國民黨立委楊瓊瓔「是我敬重的前輩」；楊瓊瓔也說會簽署，並強調「競爭不是對立，而是接力」。

眼見民進黨早早提名立委何欣純出戰下屆台中市長，藍營人選卻遲遲未定案，引發黨內焦慮，盧秀燕昨天慰勞谷關消防分隊時回應說，「愈快愈好，事不宜遲」。

江啟臣昨早赴豐原果菜批發市場分送春聯，受訪時向黨中央喊話，地方需要的是確定，需要的是裁決，需要的是繁榮，黨內不應該為了當前的局勢，而產生對抗或對立，期待黨中央拿出智慧來解決目前台中市長候選人的問題，不要再讓基層焦慮，不要讓他們不安、睡不著覺。

楊瓊瓔昨早接連到梧棲區第一市場拜票、參加地方行程。她表示，相信黨中央一定有足夠的智慧與公平的制度，在合適節奏下，讓目前的不確定告一段落，讓團結自然成形，「一切還是回到黨的制度，我們尊重制度，也願意接受制度的檢驗」。

鄭麗文表示，台中提名方面，大家對大方向原則有基本共識，剩下細節要再確認，近日應該可有具體的共識產生，問題不大。對於盧秀燕與基層都喊話加速提名，鄭麗文說，這樣已經算很快、很順利了，候選人因為「可能沒預料到有人會來跟他爭取」，難免比較急；但她認為進度還算順暢，按部就班，甚至以前還有拖到七月才提名的。

鄭麗文也說，手心手背都是肉，盧秀燕和地方上都有幫忙協調。相較民進黨的提名速度，她也酸，賴清德總統每天坐立難安，黨內挑戰他的力量和聲音愈來愈強，「不像我老神在在、信心十足」。

鄭麗文昨晚也在國民黨尾牙表示，回顧非常辛苦的這一年，「大罷免」感覺已經是很久以前的事，大家壓力都很大，走過大罷免、打臉賴清德總統，只有一個字就是「爽」；她並感謝副主席李乾龍，讓大家今年終於有年終可領，「以後每一年都有、愈領愈多」。