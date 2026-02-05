聽新聞
高嘉瑜回鍋參選北市議員 王世堅稱高應去選台北市長

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱林佳彣／台北報導
立委王世堅（中）陪同參與初選新人賴俊翰（後排左）、陳聖文（後排右）、呂瀅瀅（前排右）登記。記者洪子凱／攝影
民進黨北市議員初選登記首日，「超級吸票機」前立委高嘉瑜昨登記南港、內湖區議員初選，曾受衝擊成為落選頭的同黨議員王孝維直呼「手下留情」，立委王世堅也稱高「該去選市長」；高嘉瑜則表示，努力為民進黨帶來更多席次，全力配合黨部配票。

2026九合一選舉

王世堅昨上午十時率領「堅系」三位小雞包括中山大同賴俊翰、松山信義呂瀅瀅、大安文山陳聖文等參選人到北市黨部登記初選，高嘉瑜也在半小時後抵達，特地在門口等待王世堅，王聯訪完後，卻突然稱有行程「快閃」離開，未與高打招呼，場面尷尬。

王世堅說，高回鍋選議員令他滿意外，以她學經歷跟政治上資歷，非常適合參選台北市長，「我一定會勸她一下」。

「堅哥非常謙虛」高嘉瑜說，大家都希望有一個最強參選人、最強母雞，她相信唯有王世堅有這樣的人氣跟聲量。

王孝維昨登記時說，二○一八年高嘉瑜拿到最高票，讓他落選，現在高又回鍋參選議員，民調顯示第一選擇是高，第二選擇是他，「最危險的絕對是王孝維」。

高嘉瑜說，選議員可讓她回到初心，港湖目前九席，含國民黨四席、民眾黨一席，民進黨還有四席空間，她相信只要能夠團結，票票民進黨，港湖一定能夠全壘打。她表示，二○一○、二○一四、二○一八參選議員都支持市黨部配票政策，還出錢參與。王孝維從政資歷更久、更深，宮廟也有龐大組織，相信王有深厚實力。

民進黨北市黨部主委張茂楠說，平均配票港湖四席全上沒問題，有機會的話會採聯合競選、聯合配票。

前立委高嘉瑜宣布回鍋參選市議員，衝擊港湖選區生態。記者洪子凱／攝影
