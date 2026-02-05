綠營高雄市議員提名 湧言會推十七人角逐

民進黨南二都議員黨內初選昨天起領表登記，五人完成登記，其中高雄湧言會推十七人角逐，立委兼湧言會召集人王定宇及立委黃捷陪同領表登記；台南綠營參選者眾，立委郭國文山區特助賴懋慶、前市議員呂維胤搶頭香完成登記。多個選區預料都面臨初選。

綠營高雄、台南議員登記至十日截止，湧言會在高雄推出除了十二名現任議員，另推五名非現任議員包括張以理選左營、楠梓選區；鄧巧佩選鳳山選區；黃雍琇選前鎮、小港；蔡昌達選大寮、林園選區；巫振興選高雄市平地原住民等。

王定宇、黃捷力挺現任十二名議員拚連任，以及五名新參選人，新參選者中包括曾當過副議長的蔡昌達。黃捷說，希望十七人年底選戰中「擊出全壘打」全部當選；王定宇稱，將參選高市長的賴瑞隆是「我們全力支持的市長」，未來在賴瑞隆領導下，十七人能贏得初選、贏得大選，更重要的，為高雄贏得未來，讓湧言會有栽培新人的氣力。

另，南市黨部昨共有卅六人領表，其中，新人賴懋慶、市議員沈震東胞弟沈震南拔得頭香率先領表，完成登記則是賴懋慶與曾任議員的呂維胤。賴懋慶是立委郭國文服務處山區特助，投入第四選區大玉井區；老將呂維胤本屆參選是落選頭，這次要投入第九選區南區、安平區。

立委兼南市黨部主委郭國文說，南市議員初選民調分組，預計廿卅日抽籤決定。