聽新聞
0:00 / 0:00

綠營高雄市議員提名 湧言會推十七人角逐

聯合報／ 記者林保光萬于甄／連線報導
民進黨初選高雄市議員參選人昨天起登記，立委兼湧言會召集人王定宇（前排右四）力推十七名參選人。記者林保光／攝影
民進黨初選高雄市議員參選人昨天起登記，立委兼湧言會召集人王定宇（前排右四）力推十七名參選人。記者林保光／攝影

民進黨南二都議員黨內初選昨天起領表登記，五人完成登記，其中高雄湧言會推十七人角逐，立委兼湧言會召集人王定宇及立委黃捷陪同領表登記；台南綠營參選者眾，立委郭國文山區特助賴懋慶、前市議員呂維胤搶頭香完成登記。多個選區預料都面臨初選。

2026九合一選舉

綠營高雄、台南議員登記至十日截止，湧言會在高雄推出除了十二名現任議員，另推五名非現任議員包括張以理選左營、楠梓選區；鄧巧佩選鳳山選區；黃雍琇選前鎮、小港；蔡昌達選大寮、林園選區；巫振興選高雄市平地原住民等。

王定宇、黃捷力挺現任十二名議員拚連任，以及五名新參選人，新參選者中包括曾當過副議長的蔡昌達。黃捷說，希望十七人年底選戰中「擊出全壘打」全部當選；王定宇稱，將參選高市長的賴瑞隆是「我們全力支持的市長」，未來在賴瑞隆領導下，十七人能贏得初選、贏得大選，更重要的，為高雄贏得未來，讓湧言會有栽培新人的氣力。

另，南市黨部昨共有卅六人領表，其中，新人賴懋慶、市議員沈震東胞弟沈震南拔得頭香率先領表，完成登記則是賴懋慶與曾任議員的呂維胤。賴懋慶是立委郭國文服務處山區特助，投入第四選區大玉井區；老將呂維胤本屆參選是落選頭，這次要投入第九選區南區、安平區。

立委兼南市黨部主委郭國文說，南市議員初選民調分組，預計廿卅日抽籤決定。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

【重磅快評】非賴聯盟喊打下高雄 賴瑞隆成賴總統破口？

拜會高雄市黨部拚議會過半 賴瑞隆：將邀陳其邁任競選總部主委

黃國昌曝在野黨目標「打下高雄」賴瑞隆：藍白把高雄當籌碼換政治利益

民進黨高市議員初選起跑 湧言會推5新人拚12加5全壘打

相關新聞

遭停權無法代表民進黨參選 陳怡君：不敢說「脫黨參選」但不放棄

民進黨廉政會今晚做出決議，將涉助理費案的台北市議員陳怡君停權2年6個月，她將無法在2026代表民進黨參選議員。對此，陳怡...

綠廉政會決議北市議員陳怡君停權2年半 年底無法代表民進黨參選

民進黨直轄市議員初選今天開始領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案，一審遭判7年10月，今仍到場登記參選。民進黨廉政會晚間決...

陳怡君遭停權2年6個月 民進黨廉政會：依規定不會提名參選

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審遭判7年10月徒刑。民進黨廉政會今天討論此案，廉政會主委邱駿彥說明，廉政會...

【重磅快評】非賴聯盟喊打下高雄 賴瑞隆成賴總統破口？

民眾黨主席黃國昌接受聯合報專訪時直言，在野黨最大的戰略目標就是「打下高雄」，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆沒有「Charis...

藍營竹縣內戰 林為洲批「邪惡初選」：陳見賢球員兼裁判

國民黨新竹縣長提名攻防激烈，力挺立委徐欣瑩的前立委林為洲批評新竹縣副縣長陳見賢，更表示這是一場史無前例的邪惡初選，讓國民...

民進黨提名 屏東周春米、澎湖陳光復拚連任

民進黨昨天提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復爭取連任。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，相信周春米的「柔性治理」，與陳光復...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。