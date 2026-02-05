民進黨提名 屏東周春米、澎湖陳光復拚連任

民進黨昨天提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復爭取連任。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，相信周春米的「柔性治理」，與陳光復的「務實治理」，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，帶來更進步的未來。

綠營確定出戰人選，屏東縣長一役將由國民黨立委蘇清泉與周春米再次對決。蘇清泉這屆僅以一萬多票差距敗選，蘇說，屏東現狀江河日下亟須改變，他將強化各投票所監票機制，務必讓屏東選民的心聲完整呈現，還給屏東人公道。

周春米表示，上任後積極推動長照、育兒三部曲等全齡照顧政策，且財政紀律穩健，持續強化農漁韌性、觀光發展，她會珍惜屏東給的機會，帶領屏東更加進步。

民進黨屏東縣議員梁育慈說，周春米的建設有目共睹，相信小米縣長會是最強母雞；屏東縣國民黨縣議員陳揚則說，周春米施政多延續前朝，穩定但缺乏突破。

澎湖縣長部分，藍營人選未定，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全說，這屆以千餘票敗選，黨部引以為戒，將提名優秀人選，相信一定會贏回澎湖。

陳雙全說，澎湖從縣長、立委、馬公市長皆由民進黨籍擔任，國民黨不容再踏錯，藍營會推出最有心建設澎湖，且最有能力整合帶領在野陣營者。

陳光復指出，三年來澎湖不僅守護最美麗海灣的自然資產，更打造為全國福利領先的縣市，擴大福利的同時，還達成縣府負債全數清償的施政目標；陳承諾再拚四年，完善公務員離島加給機制，留住優秀人才，為縣民打造世代共好的環境。