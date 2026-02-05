聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨提名 屏東周春米、澎湖陳光復拚連任

聯合報／ 記者蔡晉宇劉星君宋原彰／連線報導
民進黨正式提名屏東縣長周春米（左）、澎湖縣長陳光復（右）競選連任，黨主席賴清德為兩人披掛綵帶。記者林俊良／攝影
民進黨正式提名屏東縣長周春米（左）、澎湖縣長陳光復（右）競選連任，黨主席賴清德為兩人披掛綵帶。記者林俊良／攝影

民進黨昨天提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復爭取連任。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，相信周春米的「柔性治理」，與陳光復的「務實治理」，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，帶來更進步的未來。

2026九合一選舉

綠營確定出戰人選，屏東縣長一役將由國民黨立委蘇清泉與周春米再次對決。蘇清泉這屆僅以一萬多票差距敗選，蘇說，屏東現狀江河日下亟須改變，他將強化各投票所監票機制，務必讓屏東選民的心聲完整呈現，還給屏東人公道。

周春米表示，上任後積極推動長照、育兒三部曲等全齡照顧政策，且財政紀律穩健，持續強化農漁韌性、觀光發展，她會珍惜屏東給的機會，帶領屏東更加進步。

民進黨屏東縣議員梁育慈說，周春米的建設有目共睹，相信小米縣長會是最強母雞；屏東縣國民黨縣議員陳揚則說，周春米施政多延續前朝，穩定但缺乏突破。

澎湖縣長部分，藍營人選未定，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全說，這屆以千餘票敗選，黨部引以為戒，將提名優秀人選，相信一定會贏回澎湖。

陳雙全說，澎湖從縣長、立委、馬公市長皆由民進黨籍擔任，國民黨不容再踏錯，藍營會推出最有心建設澎湖，且最有能力整合帶領在野陣營者。

陳光復指出，三年來澎湖不僅守護最美麗海灣的自然資產，更打造為全國福利領先的縣市，擴大福利的同時，還達成縣府負債全數清償的施政目標；陳承諾再拚四年，完善公務員離島加給機制，留住優秀人才，為縣民打造世代共好的環境。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

捲土重來再度對決周春米 蘇清泉：要還給屏東人公道

澎湖縣長陳光復獲民進黨提名爭取連任 國民黨3月決定人選

民進黨縣市長提名 屏東周春米、澎湖陳光復拼連任

民進黨今提名屏東縣長周春米爭取連任 綠議員：最強母雞帶領向前衝

相關新聞

遭停權無法代表民進黨參選 陳怡君：不敢說「脫黨參選」但不放棄

民進黨廉政會今晚做出決議，將涉助理費案的台北市議員陳怡君停權2年6個月，她將無法在2026代表民進黨參選議員。對此，陳怡...

綠廉政會決議北市議員陳怡君停權2年半 年底無法代表民進黨參選

民進黨直轄市議員初選今天開始領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案，一審遭判7年10月，今仍到場登記參選。民進黨廉政會晚間決...

陳怡君遭停權2年6個月 民進黨廉政會：依規定不會提名參選

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審遭判7年10月徒刑。民進黨廉政會今天討論此案，廉政會主委邱駿彥說明，廉政會...

【重磅快評】非賴聯盟喊打下高雄 賴瑞隆成賴總統破口？

民眾黨主席黃國昌接受聯合報專訪時直言，在野黨最大的戰略目標就是「打下高雄」，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆沒有「Charis...

藍營竹縣內戰 林為洲批「邪惡初選」：陳見賢球員兼裁判

國民黨新竹縣長提名攻防激烈，力挺立委徐欣瑩的前立委林為洲批評新竹縣副縣長陳見賢，更表示這是一場史無前例的邪惡初選，讓國民...

民進黨提名 屏東周春米、澎湖陳光復拚連任

民進黨昨天提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復爭取連任。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，相信周春米的「柔性治理」，與陳光復...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。