遭停權無法代表民進黨參選 陳怡君：不敢說「脫黨參選」但不放棄

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審遭判刑，她4日晚間親赴民進黨廉政會說明。中央社
民進黨廉政會今晚做出決議，將涉助理費案的台北市議員陳怡君停權2年6個月，她將無法在2026代表民進黨參選議員。對此，陳怡君今晚表示「脫黨參選」這4個字，她真的說不出口，也不敢講，「但是不放棄，會繼續努力」，尋求大家的支持。

2026九合一選舉

民進黨直轄市議員初選今天開始領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案、一審遭判7年10月，今仍到場登記參選。

而民進黨廉政會今晚開會討論此案，陳怡君也親自到場說明，廉政會今晚做出決議，將她停權2年6個月。

陳怡君今晚受訪指出，她在民進黨的中常委、中評委的選舉時，還有基泰大直案中，她一直有被威脅的狀況，包括在政治、案子上，一直都有，所以這次她還是在今天下午去登記參選，是因為地方支持者，讓她非常感動，就是怕她選不上，或有人認為，說若她的選票高一點，會不會對官司有幫助。雖然自己認為沒幫助，但感覺他們都會繼續會支持她。

陳怡君也說，她的選民服務，沒有在分藍綠，所以她不會放棄，但是「脫黨參選」？她不會用這個方式講，「只會說會繼續努力」。

她說，她不想講「脫黨參選」這4個字，或許是讓她再想一下，用什麼方式去講「因為不想傷害大家的感情」她今天也在跟廉政會中說明，難不成今天陳怡君不是民進黨？陳怡君這一票，或者是陳怡君的支持者，不會把票投給給民進黨嗎？「我當然是民進黨的人啊」

陳怡君說，在情感上，她永遠都是民進黨啊，給她票的人，也是民進黨的人，所以「脫黨參選」這4個字，她真的說不出口，也不敢講，「但是我們就是會繼續努力」尋求大家的支持，因為她的選服不分黨派。

陳怡君 民進黨 廉政 收賄 助理費
