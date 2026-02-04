陳怡君遭停權2年6個月 民進黨廉政會：依規定不會提名參選

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審遭判7年10月徒刑。民進黨廉政會今天討論此案，廉政會主委邱駿彥說明，廉政會決議將她停權2年6個月，只要是被停權，「依照規定的話，黨就不會提名」。

陳怡君涉詐領助理費、收賄，士林地方法院1月間依貪污等罪，判處陳怡君應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。可上訴。

陳怡君今晚備妥厚厚一疊資料，親赴廉政會說明。邱駿彥會後受訪表示，陳怡君所涉案件包含利用職務機會詐取財物罪及不違背職務收受賄賂罪，合計遭判刑7年10月，屬於較重的罪。原有廉政委員主張應停權3年，但因陳怡君親自出席陳述意見，加上其坦承部分錯誤且態度良好，最終委員會決議停權2年6個月。

民進黨台北市黨部今天起開放領表登記參選市議員，陳怡君也前往領表登記。媒體追問邱駿彥，陳怡君遭停權，是否影響她的參選權益。

邱駿彥說明，能不能參選那是台北市黨部的權責，不過，據他所了解，只要是被停權，依照規定，黨就不會提名。不過，邱駿彥解釋，「不會提名並不妨礙她的參選權利，也有可能她會選（意指脫黨參選）也不一定。」

邱駿彥指出，陳怡君有表示希望不要走到脫黨參選，她說脫黨競選不是她的選項，「脫黨競選」這4個字不是她講出來的，是她的支持者要求她這樣做，廉政委員從她的話語裡面感覺到，她對黨還是有很深厚的感情，但是「最後會怎麼樣，其實我們也不知道」。

邱駿彥提到，民進黨有很嚴謹的信仰，無論如何都不可以有違背清廉的事實。民進黨9樓會議室就掛著「清廉、勤政、愛鄉土」，清廉是第一個要務，呼籲所有民進黨從政黨員注意。

另外，前彰化縣議員江熊一楓捲入助理費案，去年遭聲請羈押禁見獲准。邱駿彥強調，廉政會今天立案，開始著手調查，因為目前被羈押中，待其釋放後將請其說明。