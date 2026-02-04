快訊

罕見！與普亭視訊通話後 習近平同日和川普通電話

今年第二號颱風「西洋望」形成 最新路徑、對台影響機率曝光

才喊「感情不會斷」…陳怡君涉助理費案 綠廉政會決議停權2年半

陳怡君遭停權2年6個月 民進黨廉政會：依規定不會提名參選

中央社／ 台北4日電
台北市議員陳怡君。聯合報系資料照片／記者李隆揆攝影
台北市議員陳怡君。聯合報系資料照片／記者李隆揆攝影

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費收賄，一審遭判7年10月徒刑。民進黨廉政會今天討論此案，廉政會主委邱駿彥說明，廉政會決議將她停權2年6個月，只要是被停權，「依照規定的話，黨就不會提名」。

2026九合一選舉

陳怡君涉詐領助理費、收賄，士林地方法院1月間依貪污等罪，判處陳怡君應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。可上訴。

陳怡君今晚備妥厚厚一疊資料，親赴廉政會說明。邱駿彥會後受訪表示，陳怡君所涉案件包含利用職務機會詐取財物罪及不違背職務收受賄賂罪，合計遭判刑7年10月，屬於較重的罪。原有廉政委員主張應停權3年，但因陳怡君親自出席陳述意見，加上其坦承部分錯誤且態度良好，最終委員會決議停權2年6個月。

民進黨台北市黨部今天起開放領表登記參選市議員，陳怡君也前往領表登記。媒體追問邱駿彥，陳怡君遭停權，是否影響她的參選權益。

邱駿彥說明，能不能參選那是台北市黨部的權責，不過，據他所了解，只要是被停權，依照規定，黨就不會提名。不過，邱駿彥解釋，「不會提名並不妨礙她的參選權利，也有可能她會選（意指脫黨參選）也不一定。」

邱駿彥指出，陳怡君有表示希望不要走到脫黨參選，她說脫黨競選不是她的選項，「脫黨競選」這4個字不是她講出來的，是她的支持者要求她這樣做，廉政委員從她的話語裡面感覺到，她對黨還是有很深厚的感情，但是「最後會怎麼樣，其實我們也不知道」。

邱駿彥提到，民進黨有很嚴謹的信仰，無論如何都不可以有違背清廉的事實。民進黨9樓會議室就掛著「清廉、勤政、愛鄉土」，清廉是第一個要務，呼籲所有民進黨從政黨員注意。

另外，前彰化縣議員江熊一楓捲入助理費案，去年遭聲請羈押禁見獲准。邱駿彥強調，廉政會今天立案，開始著手調查，因為目前被羈押中，待其釋放後將請其說明。

陳怡君 廉政 民進黨 收賄 助理費
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

綠廉政會決議北市議員陳怡君停權2年半 年底無法代表民進黨參選

民進黨北市議員初選登記 高嘉瑜、許淑華等8人搶頭香

陷助理費案恐被停權？ 陳怡君初選登記：看臉就知道我是民進黨

陳佩琪陪同陳怡君中和市場掃街 民眾黨新北布局暖身

相關新聞

遭停權無法代表民進黨參選 陳怡君：不敢說「脫黨參選」但不放棄

民進黨廉政會今晚做出決議，將涉助理費案的台北市議員陳怡君停權2年6個月，她將無法在2026代表民進黨參選議員。對此，陳怡...

綠廉政會決議北市議員陳怡君停權2年半 年底無法代表民進黨參選

民進黨直轄市議員初選今天開始領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案，一審遭判7年10月，今仍到場登記參選。民進黨廉政會晚間決...

陳怡君遭停權2年6個月 民進黨廉政會：依規定不會提名參選

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審遭判7年10月徒刑。民進黨廉政會今天討論此案，廉政會主委邱駿彥說明，廉政會...

【重磅快評】非賴聯盟喊打下高雄 賴瑞隆成賴總統破口？

民眾黨主席黃國昌接受聯合報專訪時直言，在野黨最大的戰略目標就是「打下高雄」，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆沒有「Charis...

藍營竹縣內戰 林為洲批「邪惡初選」：陳見賢球員兼裁判

國民黨新竹縣長提名攻防激烈，力挺立委徐欣瑩的前立委林為洲批評新竹縣副縣長陳見賢，更表示這是一場史無前例的邪惡初選，讓國民...

意有所指？藍新北市長人選未定 黃國昌新春揮毫「一馬平川」引聯想

迎戰年底九合一選戰，國民黨新北市長人選未定，傳出台北市副市長李四川將在農曆年前請辭。民眾黨新北市長參選人黃國昌今天表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。