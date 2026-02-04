快訊

綠廉政會決議北市議員陳怡君停權2年半 年底無法代表民進黨參選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
綠廉政會決議，台北市議員陳怡君停權2年半，年底無法代表民進黨參選。圖／聯合報系資料照片
綠廉政會決議，台北市議員陳怡君停權2年半，年底無法代表民進黨參選。圖／聯合報系資料照片

民進黨直轄市議員初選今天開始領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案，一審遭判7年10月，今仍到場登記參選。民進黨廉政會晚間決議，陳怡君停權2年6個月，年底議員選舉將不能代表民進黨參選。

2026九合一選舉

陳怡君今晚帶著厚厚一疊資料出席廉政會說明，她會後表示，結果不會樂觀，但尊重廉政會，還是會全力支持民進黨推出的候選人，不管黨做什麼決定，她和民進黨感情不會斷，也感謝廉政會給機會說明。

廉政會主委邱駿彥表示，陳怡君有兩個罪，助理費詐取財務、不違背職務收受賄賂，共判七年十個月，這是屬於比較重的罪，本來也有委員認為應該停權三年；但陳怡君有親自出席說明案情、陳述意見，整個案子狀況也有再上訴，會不會有機會是另一回事，至少陳怡君態度非常好，她也承認有些地方做得不對，不對的地方要受到國家法律制裁，最後結論就是停權兩年六個月。

陳怡君 廉政 民進黨
