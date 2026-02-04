親赴廉政會喊清白 民進黨北市議員陳怡君：不想說出脫黨參選

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審遭判刑。民進黨廉政會今天討論此案，陳怡君抱著厚厚一疊資料，親赴廉政會說明；她會前受訪時哽咽喊清白「請民進黨不要放開我的手」；至於若被停權是否會脫黨參選，她回應，「脫黨參選這4個字我不想從我的口中說出」。

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，士林地方法院1月間依貪污等罪，判處陳怡君應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。可上訴。

陳怡君今晚親赴民進黨廉政會說明，她會前受訪表示，自從擔任議員以來至今，她所有公務支出新台幣1000多萬元，後續還有很多的憑證跟收據，她還在整理，她確實是支付在公務，今天特別來跟廉政會說明。

陳怡君表示，今天是用誠意來說服廉政會，大家看她的臉就知道，「我就是長得像民進黨的臉，我過去到現在，我一直都是民進黨寶寶」。她提到，「希望民進黨不要放手」，她從18歲至今，一直都是民進黨，而且長期幫民進黨輔選，她的支持者也都是民進黨的支持者，不管她有沒有在這個黨，民進黨的選民依然會支持她。

陳怡君透露，自從擔任民意代表以來，手上的陳情案壓力非常大，每個案子背後都有很多勢力要她放手，但她選擇跟民眾站在一起，沒有放手，所以她也請民進黨不要放開她的手。她說，每次民進黨只要有大型活動，都要民代辦活動，卻只補貼2萬元、3萬元，但是她要花20萬元、30萬元，「這些錢從哪邊來的？我們確實是很努力地為黨、也為黨的活動在宣傳」。

陳怡君指出，基層的支持者要她今天勇敢地跟廉政會說明，她的支持者也說「今天不管陳怡君是不是民進黨，他們支持的是我這個人」，所以在他們的鼓勵之下，她今天登記參選，她也會跟廉政會說明，金錢確實是使用在公務，她不會貪這些錢，拜託大家相信她的清白，「我或許是有錯，但是我罪不致死。我確實都花在公務」。

媒體追問，最後如果廉政會將她停權，是否會脫黨參選到底。

陳怡君強調，「脫黨參選」這4個字她真的不敢講，當然她的選民說如果黨不提名她，他們依然會支持她，因為她的服務沒有分政黨，「脫黨參選這4個字我不想從我的口中說出」，她的情感一直都是屬於民進黨的，她會繼續努力、繼續尋求大家支持，不會放棄。