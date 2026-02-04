意有所指？藍新北市長人選未定 黃國昌新春揮毫「一馬平川」引聯想

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天舉行「新春小物開箱」記者會，民眾黨主席黃國昌（右二）現場揮毫寫下春聯「一馬平川」，民眾黨創黨主席柯文哲（左二）寫下「龍馬精神」。記者季相儒／攝影
民眾黨今天舉行「新春小物開箱」記者會，民眾黨主席黃國昌（右二）現場揮毫寫下春聯「一馬平川」，民眾黨創黨主席柯文哲（左二）寫下「龍馬精神」。記者季相儒／攝影

迎戰年底九合一選戰，國民黨新北市長人選未定，傳出台北市副市長李四川將在農曆年前請辭。民眾黨新北市長參選人黃國昌今天表示，對於李四川的任何決定，「身為政壇晚輩的我，都是給予滿滿祝福」，也希望早日跟國民黨就共同政見達成共識。

民眾黨今天舉行春節小物開箱記者會，黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷齊聚中央黨部揮毫。其中，黃國昌在抽籤時抽到「一馬平川」題字，媒體也解讀寓意為「一匹馬超越過李四川」。

黃國昌受訪時笑說，寫春聯不要有太多政治聯想，李四川是蔣萬安的得力助手，不管在什麼位置都會全力以赴，「對於川伯任何決定，身為政壇晚輩的我，都是給予滿滿祝福」，至於藍白兩黨的縣市長提名作業，還是要先談政策、價值及願景，期待早日跟國民黨就共同政見達成共識。

黃國昌說明，在野黨提出2026年地方選舉共同政見，接下來就可以正式簽署政黨合作協議，這就是民眾黨做事情的方式，「向人民承諾的事情，我們就要盡力做到」，如同柯文哲在參選總統期間開出多項政見，民眾黨立委就會在立法院努力實踐。

此外，黃國昌昨天接受聯合報專訪，談及在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，同時也對宜蘭縣長、新竹縣長及彰化縣長選情表達憂心。黃國昌表示，2026年地方選舉相當重要，既然合作就是想要選贏，民眾黨也百分之百尊重國民黨內民主程序。

不過，黃國昌也坦言，「看到目前一些狀況，我們的確有一些擔心」，自己也有跟國民黨主席鄭麗文表達關切，例如彰化縣長「沒有道理不能守下來」，畢竟是六都以外人口最多的縣市，民眾黨希望相關風波早日落幕，在野黨能夠真正推出最強人選。

