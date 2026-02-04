【重磅快評】非賴聯盟喊打下高雄 賴瑞隆成賴總統破口？

民眾黨主席黃國昌接受聯合報專訪時直言，在野黨最大的戰略目標就是「打下高雄」，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆沒有「Charisma（魅力）」，這是在野黨千載難逢的好機會。藍白在野結盟和綠營非賴系人馬，「非賴大聯盟」逐漸成形，表面瞄準賴瑞隆、實際劍指賴清德總統；港都若失守，民進黨形同後院失火，不只是地方輪替，更象徵「賴系接班工程」重大挫敗。

觀察民進黨高雄市長黨內初選結果，賴瑞隆集結新系、菊系與賴系等「信賴系統」三大力量，卻僅以0.6個百分點驚險勝出，這個數字暗藏警訊，代表賴系在南台灣並非「喊水會結凍」，以高雄市長陳其邁為首的英系與非賴系勢力仍具備抗衡能力，尤其台南市長黨內初選竟由非賴系立委陳亭妃出線，顯示南二都山頭林立，不是賴系說了就算。

黃國昌拋出「北國昌、南文哲」雙太陽路線，重中之重就是「打下高雄」，民眾黨創黨主席柯文哲宣布「常到高雄」，頭號目標鎖定賴瑞隆，明眼人都知道，「打小賴（賴瑞隆）、也是打大賴（賴清德）」，高雄選情若危急，民進黨必派重兵來救援，這一招圍魏救趙，也可解在野黨其他縣市之危。

然而，黃國昌說，柯志恩是一個很優秀的立委，但僅憑她的力量想要選贏，在高雄有相當大的難度，民眾黨希望再給予對方一股大的力量，整個戰略布局的最佳人選就是柯文哲，「如果柯志恩能夠選贏，那就讓柯志恩選」。黃國昌埋下弦外之音，如果柯志恩選情無法突破，藍白聯盟是否「換柯」，換成柯文哲御駕親征？

「換柯上場」的想像，埋藏藍白合最大變數。一旦進入這個層次，將涉及兩黨主導權、提名機制與政治利益重新分配。藍白過去合縱連橫屢屢卡關，問題從來不是理念，而是權力分配。若遊戲規則無法先開誠布公，「打下高雄」恐淪政治口號。

高雄選戰從來不是單一母雞之爭，更是地方組織全面對決。民進黨長期經營議員、里長與社團系統，形成高度動員網絡；藍白若只停留在明星政治人物結盟，卻未能整合基層小雞與地方樁腳，仍可能被綠營逐區瓦解。選舉勝負往往決定於基層動員實力，而非單一候選人聲量。

陳其邁主政6年，高雄近年在台積電投資與演唱會經濟加持下，確實迎來城市光榮，這是民進黨重要的政績防線。但大型建設背後仍存在廢土濫倒、光電爭議等治理陰影。2018年「韓流」韓國瑜攻頂成功，關鍵就在於抓住民怨出口，民進黨勢必嚴防重蹈覆轍；但藍白若能重新形塑「發展不均」或「治理失衡」的政治敘事，高雄選情確實具有翻轉空間。

整體而言，港都之役已從2026地方治理競爭，升級為2028政權前哨戰。對民進黨來說，守住高雄是維繫南台灣政治根基，更是信賴政權的穩定象徵；對藍白而言，若能攻下高雄，將打破綠營長期神話，為未來重返執政開啟一扇窗。

藍白「打下高雄」瞄準的不只是一席市長寶座，更要挑戰信賴政權在南台灣的政治地基；高雄鬆動將形同動搖黨本，也必撼動民進黨的權力結構。