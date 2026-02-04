快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

【重磅快評】非賴聯盟喊打下高雄 賴瑞隆成賴總統破口？

聯合報／ 主筆室
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆日前拜會民進黨高雄市黨部，他表示，未來將肩負起「母雞」責任，結合市黨部與議員參選人力量，協助議會席次穩定過半。（中央社）
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆日前拜會民進黨高雄市黨部，他表示，未來將肩負起「母雞」責任，結合市黨部與議員參選人力量，協助議會席次穩定過半。（中央社）

民眾黨主席黃國昌接受聯合報專訪時直言，在野黨最大的戰略目標就是「打下高雄」，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆沒有「Charisma（魅力）」，這是在野黨千載難逢的好機會。藍白在野結盟和綠營非賴系人馬，「非賴大聯盟」逐漸成形，表面瞄準賴瑞隆、實際劍指賴清德總統；港都若失守，民進黨形同後院失火，不只是地方輪替，更象徵「賴系接班工程」重大挫敗。

2026九合一選舉

觀察民進黨高雄市長黨內初選結果，賴瑞隆集結新系、菊系與賴系等「信賴系統」三大力量，卻僅以0.6個百分點驚險勝出，這個數字暗藏警訊，代表賴系在南台灣並非「喊水會結凍」，以高雄市長陳其邁為首的英系與非賴系勢力仍具備抗衡能力，尤其台南市長黨內初選竟由非賴系立委陳亭妃出線，顯示南二都山頭林立，不是賴系說了就算。

黃國昌拋出「北國昌、南文哲」雙太陽路線，重中之重就是「打下高雄」，民眾黨創黨主席柯文哲宣布「常到高雄」，頭號目標鎖定賴瑞隆，明眼人都知道，「打小賴（賴瑞隆）、也是打大賴（賴清德）」，高雄選情若危急，民進黨必派重兵來救援，這一招圍魏救趙，也可解在野黨其他縣市之危。

然而，黃國昌說，柯志恩是一個很優秀的立委，但僅憑她的力量想要選贏，在高雄有相當大的難度，民眾黨希望再給予對方一股大的力量，整個戰略布局的最佳人選就是柯文哲，「如果柯志恩能夠選贏，那就讓柯志恩選」。黃國昌埋下弦外之音，如果柯志恩選情無法突破，藍白聯盟是否「換柯」，換成柯文哲御駕親征？

「換柯上場」的想像，埋藏藍白合最大變數。一旦進入這個層次，將涉及兩黨主導權、提名機制與政治利益重新分配。藍白過去合縱連橫屢屢卡關，問題從來不是理念，而是權力分配。若遊戲規則無法先開誠布公，「打下高雄」恐淪政治口號。

高雄選戰從來不是單一母雞之爭，更是地方組織全面對決。民進黨長期經營議員、里長與社團系統，形成高度動員網絡；藍白若只停留在明星政治人物結盟，卻未能整合基層小雞與地方樁腳，仍可能被綠營逐區瓦解。選舉勝負往往決定於基層動員實力，而非單一候選人聲量。

陳其邁主政6年，高雄近年在台積電投資與演唱會經濟加持下，確實迎來城市光榮，這是民進黨重要的政績防線。但大型建設背後仍存在廢土濫倒、光電爭議等治理陰影。2018年「韓流」韓國瑜攻頂成功，關鍵就在於抓住民怨出口，民進黨勢必嚴防重蹈覆轍；但藍白若能重新形塑「發展不均」或「治理失衡」的政治敘事，高雄選情確實具有翻轉空間。

整體而言，港都之役已從2026地方治理競爭，升級為2028政權前哨戰。對民進黨來說，守住高雄是維繫南台灣政治根基，更是信賴政權的穩定象徵；對藍白而言，若能攻下高雄，將打破綠營長期神話，為未來重返執政開啟一扇窗。

藍白「打下高雄」瞄準的不只是一席市長寶座，更要挑戰信賴政權在南台灣的政治地基；高雄鬆動將形同動搖黨本，也必撼動民進黨的權力結構。

民進黨 藍白合 賴瑞隆 黃國昌 柯志恩 柯文哲
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

拜會高雄市黨部拚議會過半 賴瑞隆：將邀陳其邁任競選總部主委

專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

黃國昌曝在野黨目標「打下高雄」賴瑞隆：藍白把高雄當籌碼換政治利益

黃國昌曝2026最大目標「打下高雄」 柯志恩喊：藍白一定要合

相關新聞

【重磅快評】非賴聯盟喊打下高雄 賴瑞隆成賴總統破口？

民眾黨主席黃國昌接受聯合報專訪時直言，在野黨最大的戰略目標就是「打下高雄」，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆沒有「Charis...

【重磅快評】施凱爾都懂求同存異 賴清德怎還相信閉關自守？

王滬寧今早見了率團參與國共智庫論壇的蕭旭岑。兩人見面的場所是人民大會堂。這不但一點沒有怠慢，還是刻意凸顯了規格！

【即時短評】李貞秀案 內政部強人所難 賴政府根本想否定陸配參政權？

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀3日宣誓就職。但對於李未能放棄陸籍，內政部仍窮追猛打。陸委會主委邱垂正扮「公道伯」，直...

【即時短評】南苗市場傷警案 高風險再犯個案社安網「漏」接？有待補破

法院7年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，未料，去年4月監護出院後，今天在苗栗南苗市場犯下街頭...

【重磅快評】陸委會談李貞秀國籍問題越描越黑，孫立方躺著也中槍

內政部要求民眾黨新科不分區立委、具有陸配身分的李貞秀放棄國籍，陸委會主委邱垂正公開表示，曾向內政部表示要陸配放棄國籍「確...

【重磅快評】台灣迎接矽盛世黎明，或已現矽盾崩裂縫隙

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。