快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營竹縣內戰 林為洲批「邪惡初選」：陳見賢球員兼裁判

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
徐欣瑩（右二）爭取國民黨提名參選新竹縣長，前立委林為洲（左三）站台。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩（右二）爭取國民黨提名參選新竹縣長，前立委林為洲（左三）站台。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長提名攻防激烈，力挺立委徐欣瑩的前立委林為洲批評新竹縣副縣長陳見賢，更表示這是一場史無前例的邪惡初選，讓國民黨在新竹縣上演了一場醜陋不堪的霸凌戲碼。

2026九合一選舉

林為洲指出，陳見賢自去年11月27日宣布參選以來，以新竹縣地方黨部主委身分動員黨務系統，為自己縣長初選造勢、宣傳、甚至攻擊同志的情事不勝枚舉，長達兩個月的動員後，直至2月2日公告才宣布請辭主委身分，代理主委也是原主委的人，已經毫無任何意義。

林為洲質疑，陳見賢掛著主委身分球員兼裁判，把黨部當作競選總部、把黨工當作助選員，公然違反黨務中立原則，真的是一天都不浪費，現在請辭就是個笑話，國民黨的初選制度「七成民調三成黨員投票」，在陳見賢當主委的新竹縣就是場騙局。

林為洲說，如果採黨員投票七三制度是公平的，所有縣市長國民黨黨內候選人至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？陳見賢宣布參選以來，過程只有中央和陳完全掌控遊戲規則和所有時程。早握有黨員系統的主委在下令黨工以及黨員幹部協助數百場的客廳會、說明會與餐會等參選活動後，中央才突正式公告新竹縣將採黨員投票的方式初選。

林為洲說，陳見賢宣布準備請辭主委的差不多時間，主席鄭麗文在某政論節目預錄時，揭露新竹縣將在三天後將公告新竹縣縣長初選，時間巧合、十足的默契令人刮目相看。文傳會隨即又主動在隔日先發出新聞稿，說明前一日已函示新竹縣黨部將在2月2日公告初選。這是此地無銀三百兩補破網？

林為洲質疑，從1月14日協調會，突然會後被中央定案竹縣採七三制，一直到公告初選，所有競選期程的時間點，徐欣瑩以及所有人都是在新聞報導後才得知，這是一場公平的初選機制嗎？他也說，所有黨工負責打電話給所有黨員幫陳見賢拉票，有的還順便補一槍，批評造謠抹黑徐欣瑩。

林為洲說，所有黨工幫陳見賢號召黨員及民眾，黨部相關社團組織召開數百場以上的客廳會以及十幾場的各鄉鎮大型問政說明會，在公告前，發現各鄉鎮黨員、小組長、幹部被邀請餐敘，黨部眾多的禮盒貼著國民黨新竹縣黨部，也在公告前全數清空送完。

他批評，這完全是一場早已設局、因人設事的不公平不透明的初選機制，這是一場令人驚奇，歎為觀止的初選機制。候選人就是主委，黨部就是總部，黨工就是助選員，黨員資訊、初選期程只有主委知道，黨員投票占初選的30%，真正的黨員名單沒有人知道只有黨部知道，全國各縣市長候選人只有陳見賢一人反對全民調，這就是國民黨最堅持自豪的「制度」？

林為洲說，這場初選如果看成是100公尺百米競賽，徐欣瑩在起跑點準備衝刺，但是已經跑到75公尺處，徐欣瑩或任何參選人要怎麼跟他比？台中是公平競爭的制度，新竹縣是立足點不平等的制度，這種情況不是當初徐巧芯和費鴻泰的情況，他們兩人沒有擔任主委的職務，也非長期掌握黨的組織人事以及所有運作。

林為洲嘆，當年廢掉全民調時他說過「希望自己是制度不公，最後一個受害者！」8年過去了，台灣歷經疫情巨變，AI從無到有，天翻地覆，但在新竹縣，國民黨要辦一場公平的初選，怎麼這麼難？

新竹 陳見賢 林為洲
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

藍營竹縣長初選公告！陳見賢、徐欣瑩角逐提名 黨員投票拍板3月進行

陳見賢辭黨部主委 初選對手徐欣瑩陣營：打破初選黑箱才是真負責

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

陳見賢戰新竹縣長對「藍白合」表樂觀 讚邱臣遠優秀

相關新聞

藍營竹縣內戰 林為洲批「邪惡初選」：陳見賢球員兼裁判

國民黨新竹縣長提名攻防激烈，力挺立委徐欣瑩的前立委林為洲批評新竹縣副縣長陳見賢，更表示這是一場史無前例的邪惡初選，讓國民...

傳農曆年前請辭副市長參選新北市長？李四川說話了

輝達落腳北士科，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，完成最後一哩路，預計農曆年前與輝達子公司簽約。針對外傳農曆年前就要...

專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

民眾黨今天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長，對於國民黨新北市長熱門人選、北市副市長李四川，黃國昌接受聯合報專訪「PK」李...

蘇巧慧推6福利政策 江怡臻批：但妳的黨反對財劃法

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日提出六大福利政見，國民黨新北市議員江怡臻今表示，相關內容多為新北市政府早已規畫、並按部就班...

捲土重來再度對決周春米 蘇清泉：要還給屏東人公道

民進黨今提名屏東縣長周春米爭取連任，國民黨已確定立委蘇清泉再度挑戰，蘇清泉表示，這屆他以一萬多票落選，將強化各投票所監票...

民進黨北市議員初選登記 高嘉瑜、許淑華等8人搶頭香

民進黨公告台北市等六都市議員提名初選日期，從今天至10日領表登記。民進黨台北市黨部公布登記初選首波名單，包含前立委高嘉瑜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。