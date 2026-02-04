藍營竹縣內戰 林為洲批「邪惡初選」：陳見賢球員兼裁判

國民黨新竹縣長提名攻防激烈，力挺立委徐欣瑩的前立委林為洲批評新竹縣副縣長陳見賢，更表示這是一場史無前例的邪惡初選，讓國民黨在新竹縣上演了一場醜陋不堪的霸凌戲碼。

林為洲指出，陳見賢自去年11月27日宣布參選以來，以新竹縣地方黨部主委身分動員黨務系統，為自己縣長初選造勢、宣傳、甚至攻擊同志的情事不勝枚舉，長達兩個月的動員後，直至2月2日公告才宣布請辭主委身分，代理主委也是原主委的人，已經毫無任何意義。

林為洲質疑，陳見賢掛著主委身分球員兼裁判，把黨部當作競選總部、把黨工當作助選員，公然違反黨務中立原則，真的是一天都不浪費，現在請辭就是個笑話，國民黨的初選制度「七成民調三成黨員投票」，在陳見賢當主委的新竹縣就是場騙局。

林為洲說，如果採黨員投票七三制度是公平的，所有縣市長國民黨黨內候選人至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？陳見賢宣布參選以來，過程只有中央和陳完全掌控遊戲規則和所有時程。早握有黨員系統的主委在下令黨工以及黨員幹部協助數百場的客廳會、說明會與餐會等參選活動後，中央才突正式公告新竹縣將採黨員投票的方式初選。

林為洲說，陳見賢宣布準備請辭主委的差不多時間，主席鄭麗文在某政論節目預錄時，揭露新竹縣將在三天後將公告新竹縣縣長初選，時間巧合、十足的默契令人刮目相看。文傳會隨即又主動在隔日先發出新聞稿，說明前一日已函示新竹縣黨部將在2月2日公告初選。這是此地無銀三百兩補破網？

林為洲質疑，從1月14日協調會，突然會後被中央定案竹縣採七三制，一直到公告初選，所有競選期程的時間點，徐欣瑩以及所有人都是在新聞報導後才得知，這是一場公平的初選機制嗎？他也說，所有黨工負責打電話給所有黨員幫陳見賢拉票，有的還順便補一槍，批評造謠抹黑徐欣瑩。

林為洲說，所有黨工幫陳見賢號召黨員及民眾，黨部相關社團組織召開數百場以上的客廳會以及十幾場的各鄉鎮大型問政說明會，在公告前，發現各鄉鎮黨員、小組長、幹部被邀請餐敘，黨部眾多的禮盒貼著國民黨新竹縣黨部，也在公告前全數清空送完。

他批評，這完全是一場早已設局、因人設事的不公平不透明的初選機制，這是一場令人驚奇，歎為觀止的初選機制。候選人就是主委，黨部就是總部，黨工就是助選員，黨員資訊、初選期程只有主委知道，黨員投票占初選的30%，真正的黨員名單沒有人知道只有黨部知道，全國各縣市長候選人只有陳見賢一人反對全民調，這就是國民黨最堅持自豪的「制度」？

林為洲說，這場初選如果看成是100公尺百米競賽，徐欣瑩在起跑點準備衝刺，但是已經跑到75公尺處，徐欣瑩或任何參選人要怎麼跟他比？台中是公平競爭的制度，新竹縣是立足點不平等的制度，這種情況不是當初徐巧芯和費鴻泰的情況，他們兩人沒有擔任主委的職務，也非長期掌握黨的組織人事以及所有運作。

林為洲嘆，當年廢掉全民調時他說過「希望自己是制度不公，最後一個受害者！」8年過去了，台灣歷經疫情巨變，AI從無到有，天翻地覆，但在新竹縣，國民黨要辦一場公平的初選，怎麼這麼難？