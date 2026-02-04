快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨今提名屏東縣長周春米爭取連任，國民黨將由立委蘇清泉再度挑戰屏東縣長，將與周春米二度對決。圖／報系資料照
民進黨今提名屏東縣長周春米爭取連任，國民黨將由立委蘇清泉再度挑戰屏東縣長，將與周春米二度對決。圖／報系資料照

民進黨今提名屏東縣長周春米爭取連任，國民黨已確定立委蘇清泉再度挑戰，蘇清泉表示，這屆他以一萬多票落選，將強化各投票所監票機制，務必公平、公正、公開，讓屏東選民心聲正確呈現，還給屏東人公道。

蘇清泉與周春米二度對決，蘇清泉說，他參選的動機與策略一致，希望為屏東鄉親帶來更好未來，屏東現狀江河日下，亟需改變。屏東「生不如死」嚴重到難以忽視地步，民進黨在屏東執政30年，連續22年人口負成長，近10年更是以每年5千人速度銳減，立委席次從三席減為兩席，再這樣下去，連議員席次都將受威脅。

蘇清泉說，人口高齡化、少子化，屏東縣社福負擔加重，民進黨中央到地方都是執政黨，屏東的重大交通建設卻持續停滯，唯一動工國道10號延伸到新威大橋，還是他十年前擔任第八屆立委時所爭取。

蘇清泉表示，這屆縣長選舉，他以一萬多票落選，捲土重來，將強化各投票所的監票機制，務必要在公平公正公開的情況下，讓屏東選民的心聲完整正確呈現出來，還給屏東人一個公道。

「選舉終究要回到施政成果接受檢驗」，藍營縣議員陳揚說，周春米這三年多的施政多為延續前朝，整體穩定卻缺乏突破。面對低薪高房價結構性問題，縣府未提出有效解方；重大交通建設進度牛步（高鐵），影響產業與通勤。民進黨的提名，卻未回應縣民對改革與改變的期待。

藍營縣議員蘇資婷說，屏東力圖翻轉不是完全不可能的，藍營地方的派系要做好整合，要一致團結對外。

藍營竹縣內戰 林為洲批「邪惡初選」：陳見賢球員兼裁判

國民黨新竹縣長提名攻防激烈，力挺立委徐欣瑩的前立委林為洲批評新竹縣副縣長陳見賢，更表示這是一場史無前例的邪惡初選，讓國民...

傳農曆年前請辭副市長參選新北市長？李四川說話了

輝達落腳北士科，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，完成最後一哩路，預計農曆年前與輝達子公司簽約。針對外傳農曆年前就要...

專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

民眾黨今天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長，對於國民黨新北市長熱門人選、北市副市長李四川，黃國昌接受聯合報專訪「PK」李...

蘇巧慧推6福利政策 江怡臻批：但妳的黨反對財劃法

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日提出六大福利政見，國民黨新北市議員江怡臻今表示，相關內容多為新北市政府早已規畫、並按部就班...

捲土重來再度對決周春米 蘇清泉：要還給屏東人公道

民進黨今提名屏東縣長周春米爭取連任，國民黨已確定立委蘇清泉再度挑戰，蘇清泉表示，這屆他以一萬多票落選，將強化各投票所監票...

民進黨北市議員初選登記 高嘉瑜、許淑華等8人搶頭香

民進黨公告台北市等六都市議員提名初選日期，從今天至10日領表登記。民進黨台北市黨部公布登記初選首波名單，包含前立委高嘉瑜...

