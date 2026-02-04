捲土重來再度對決周春米 蘇清泉：要還給屏東人公道

民進黨今提名屏東縣長周春米爭取連任，國民黨已確定立委蘇清泉再度挑戰，蘇清泉表示，這屆他以一萬多票落選，將強化各投票所監票機制，務必公平、公正、公開，讓屏東選民心聲正確呈現，還給屏東人公道。

蘇清泉與周春米二度對決，蘇清泉說，他參選的動機與策略一致，希望為屏東鄉親帶來更好未來，屏東現狀江河日下，亟需改變。屏東「生不如死」嚴重到難以忽視地步，民進黨在屏東執政30年，連續22年人口負成長，近10年更是以每年5千人速度銳減，立委席次從三席減為兩席，再這樣下去，連議員席次都將受威脅。

蘇清泉說，人口高齡化、少子化，屏東縣社福負擔加重，民進黨中央到地方都是執政黨，屏東的重大交通建設卻持續停滯，唯一動工國道10號延伸到新威大橋，還是他十年前擔任第八屆立委時所爭取。

蘇清泉表示，這屆縣長選舉，他以一萬多票落選，捲土重來，將強化各投票所的監票機制，務必要在公平公正公開的情況下，讓屏東選民的心聲完整正確呈現出來，還給屏東人一個公道。

「選舉終究要回到施政成果接受檢驗」，藍營縣議員陳揚說，周春米這三年多的施政多為延續前朝，整體穩定卻缺乏突破。面對低薪高房價結構性問題，縣府未提出有效解方；重大交通建設進度牛步（高鐵），影響產業與通勤。民進黨的提名，卻未回應縣民對改革與改變的期待。

藍營縣議員蘇資婷說，屏東力圖翻轉不是完全不可能的，藍營地方的派系要做好整合，要一致團結對外。