民進黨北市議員初選登記 高嘉瑜、許淑華等8人搶頭香

中央社／ 台北4日電
民進黨台北市黨部公布登記初選首波名單，包含前立委高嘉瑜、現任議員許淑華及陳怡君等8人。 圖／取自高嘉瑜FB
民進黨台北市黨部公布登記初選首波名單，包含前立委高嘉瑜、現任議員許淑華及陳怡君等8人。 圖／取自高嘉瑜FB

民進黨公告台北市等六都市議員提名初選日期，從今天至10日領表登記。民進黨台北市黨部公布登記初選首波名單，包含前立委高嘉瑜、現任議員許淑華陳怡君等8人。

2026九合一選舉

民進黨布局2026九合一大選，1月29日公告台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市議員提名初選事項，2月4日至10日領表登記，隨後協調，若協調未果，初選民調將於3月2日至4月10日舉行。

民進黨台北市黨部今天在首日登記初選截止後公布名單，包含現任內湖南港區議員王孝維、松山信義區議員許淑華、中山大同區議員的林亮君及陳怡君。

新人及再次參選議員包含投入內湖南港區的前立委高嘉瑜，松山信義區的呂瀅瀅、大安文山區的陳聖文、中山大同區的賴俊翰。

民進黨立委王世堅今天上午陪子弟兵賴俊翰等3人前往北市黨部登記初選，接受聯訪時被問及高嘉瑜回鍋參選議員的看法時，笑稱高嘉瑜是要登記選台北市長吧；王世堅接著說，高嘉瑜在地方服務及問政表現都很好，若要登記參選市長就會陪同。

至於陪同3名新人登記初選，王世堅等人在場喊出「堅定信賴，瀅到有聖」口號。王世堅說，黨內終於成立最小派系「堅系」，本來只有他，因北市議員要登記初選，投入參選有些是好朋友及年輕先進，所以到場幫些小忙。

高嘉瑜接受媒體聯訪說，此次登記參加初選是要「從頭開始、重新做人」，如北市黨部需要配票都配合，並喊話綠營支持者票票入匭，盼可在港湖區衝出4席議員。

首次以民進黨籍參加黨內初選的現任議員林亮君領表後接受聯訪說，同區對手找大咖站台有壓力，但也有很多前輩會給她支持力量。

此外，涉詐領助理費、收賄被法院判刑的陳怡君也有登記黨內議員初選。

議員 民進黨 高嘉瑜 王世堅 陳怡君 許淑華 林亮君 北市
