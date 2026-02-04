快訊

曾捧紅多位大咖藝人…賈靜雯昔乾爹吳敦過世 林志穎震驚發聲

參選新北市長？傳農曆年前請辭副市長 李四川說話了

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

聽新聞
0:00 / 0:00

傳農曆年前請辭副市長參選新北市長？李四川說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市副市長李四川下午主持區段徵收市地重劃委員會。記者楊正海／攝影
北市副市長李四川下午主持區段徵收市地重劃委員會。記者楊正海／攝影

輝達落腳北士科，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，完成最後一哩路，預計農曆年前與輝達子公司簽約。針對外傳農曆年前就要請辭副市長參選新北市長，副市長李四川下午受訪指出，「我們好好的過年吧，絕對沒有這個事」。

2026九合一選舉

輝達進駐北士科T17、T18步入最後階段，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，四川指出，權利金已拍板定案，地上權年限採「50加20」年，輝達進駐北士科，市府今完成最後一哩路，預計農曆年前與輝達子公司簽約。

有媒體報導李四川在農曆年前，就要請辭副市長參選新北市長，對此，李四川指出，他現在最重要的部分，還是要把輝達簽約完成，讓輝達落地在北士科，是他最重要的工作「那我們好好的過年吧，不必談這個事情，絕對沒有這個事」。

北士科 農曆年 李四川
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

影／正式獲徵召參選新北市長 黃國昌寫春聯「一馬平川」

傳農曆年前後請辭？ 王世堅讚李四川優秀事務官 「早辭職對大家都好」

傳農曆年前請辭？殷瑋一句話曝李四川現況「我看他老神在在」

相關新聞

傳農曆年前請辭副市長參選新北市長？李四川說話了

輝達落腳北士科，北市府下午舉行區段徵收市地重劃委員會，完成最後一哩路，預計農曆年前與輝達子公司簽約。針對外傳農曆年前就要...

專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

民眾黨今天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長，對於國民黨新北市長熱門人選、北市副市長李四川，黃國昌接受聯合報專訪「PK」李...

蘇巧慧推6福利政策 江怡臻批：但妳的黨反對財劃法

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日提出六大福利政見，國民黨新北市議員江怡臻今表示，相關內容多為新北市政府早已規畫、並按部就班...

蘇巧慧提六大社福政見 劉和然：不了解預算就開支票非常不好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今提出六大社福政見，包括營養午餐免費、老人假牙輔助5萬塊。新北市副市長劉和然表示，如果沒有任何...

澎湖縣長陳光復獲民進黨提名爭取連任 國民黨3月決定人選

民進黨中執會今天提名澎湖縣長陳光復競選連任，國民黨仍未決定人選，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全表示，上次縣長選舉，國民黨以千...

民進黨北市議員初選登記 高嘉瑜、許淑華等8人搶頭香

民進黨公告台北市等六都市議員提名初選日期，從今天至10日領表登記。民進黨台北市黨部公布登記初選首波名單，包含前立委高嘉瑜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。