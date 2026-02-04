民進黨台南市議員提名作業首日 36人領表、2人完成登記

民進黨六都直轄市議員提名作業領表登記今起至10日為止，台南市黨部今一整天共有36名參選人領表，其中，新人賴懋慶及市議員沈震東胞弟沈震南拔得頭香率先領表，搶先完成登記則是賴懋慶與老將呂維胤，2人也展現參選決心。

南市黨部主委、立委郭國文指出，民進黨2026地方公職大選步調預計在農曆年前完成登記，同時加快黨內初選腳步，而黨內里長提名登記，則預計在3月9日至3月13日完成，台南市議員初選民調預計3月30日至4月5日進行，提名人選預計在4月初就會大致底定。

其中，新人賴懋慶今除領表外隨即填表並繳交相關登記費用，其為立委郭國文服務處山區特助，長期耕耘玉井、楠西、左鎮、南化等地區，此次披上民進黨戰袍投入第4選區大玉井區，力拚翻轉山區艱困態勢。