民進黨台南市議員提名作業首日 36人領表、2人完成登記

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨老將呂維胤（左二）預計投入台南第9選區南區、安平區市議員選戰，今在支持者陪同下領表登記，有支持者還牽來駿馬相挺，預祝其「一馬當先」、「馬到成功」。圖／取自呂維胤臉書
民進黨老將呂維胤（左二）預計投入台南第9選區南區、安平區市議員選戰，今在支持者陪同下領表登記，有支持者還牽來駿馬相挺，預祝其「一馬當先」、「馬到成功」。圖／取自呂維胤臉書

民進黨六都直轄市議員提名作業領表登記今起至10日為止，台南市黨部今一整天共有36名參選人領表，其中，新人賴懋慶及市議員沈震東胞弟沈震南拔得頭香率先領表，搶先完成登記則是賴懋慶與老將呂維胤，2人也展現參選決心。

2026九合一選舉

南市黨部主委、立委郭國文指出，民進黨2026地方公職大選步調預計在農曆年前完成登記，同時加快黨內初選腳步，而黨內里長提名登記，則預計在3月9日至3月13日完成，台南市議員初選民調預計3月30日至4月5日進行，提名人選預計在4月初就會大致底定。

其中，新人賴懋慶今除領表外隨即填表並繳交相關登記費用，其為立委郭國文服務處山區特助，長期耕耘玉井、楠西、左鎮、南化等地區，此次披上民進黨戰袍投入第4選區大玉井區，力拚翻轉山區艱困態勢。

另外，老將呂維胤則在多名里長、社區理事長等人陪同下領表登記外，有支持者還牽來駿馬相挺，呂維胤預計投入第9選區南區、安平區市議員選戰，3年前因過度分票成為落選頭的他，此次捲土重來，盼能延續推動黃金海岸和船屋開發、輕軌紅線、台南機場發展及安平舊城區等建設。

民進黨六都直轄市議員提名作業領表登記今起至10日為止，台南市黨部今共有36名參選人領表，其中，新人賴懋慶除率先領表外，更搶先完成登記，展現參選決心。圖／民進黨南市黨部提供
民進黨六都直轄市議員提名作業領表登記今起至10日為止，台南市黨部今共有36名參選人領表，其中，新人賴懋慶除率先領表外，更搶先完成登記，展現參選決心。圖／民進黨南市黨部提供

議員 民進黨 台南 郭國文
