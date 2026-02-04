拜會高雄市黨部拚議會過半 賴瑞隆：將邀陳其邁任競選總部主委
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天拜會市黨部，強調將扛起母雞角色，力拚市議會席次過半，市黨部規畫部署無償提供鳳山黨部作為賴瑞隆競選辦公室，全力支援黨務與人力，協助競選團隊快速成軍，投入選戰。
2026九合一選舉
賴瑞隆也宣布，將邀請市長陳其邁出任競選總部主任委員，競選架構比照總統級規格，並規畫由高雄8名立委分別擔任各戰區總幹事。
他同時感謝初選對手邱議瑩、林岱樺與許智傑在結果出爐後即投入整合，強調民進黨在高雄必須以團結迎戰，延續謝長廷、陳菊到陳其邁3任市長累積的執政成果。
賴瑞隆將矛頭指向國民黨參選人柯志恩，聚焦中央預算與高雄建設，批評藍營阻擋總預算與相關法案，恐衝擊高雄重大建設與產業發展，並點出財劃法版本可能讓高雄承受鉅額資源流失，要求對手表態是否真正站在高雄利益的一方。
除此之外，高雄市黨部同步啟動議員初選布局，賴瑞隆強調，將扛起母雞角色，整合市黨部與議員參選人戰力，目標不僅贏得市長選戰，也要確保議會過半，為高雄延續穩健發展路線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言