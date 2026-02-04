快訊

拜會高雄市黨部拚議會過半 賴瑞隆：將邀陳其邁任競選總部主委

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨市長參選人賴瑞隆今天拜會市黨部，強調將扛起母雞角色，力拚市議會席次過半，左為市黨部主委黃文益。圖／民進黨高雄市黨部提供
民進黨市長參選人賴瑞隆今天拜會市黨部，強調將扛起母雞角色，力拚市議會席次過半，左為市黨部主委黃文益。圖／民進黨高雄市黨部提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天拜會市黨部，強調將扛起母雞角色，力拚市議會席次過半，市黨部規畫部署無償提供鳳山黨部作為賴瑞隆競選辦公室，全力支援黨務與人力，協助競選團隊快速成軍，投入選戰。

2026九合一選舉

賴瑞隆也宣布，將邀請市長陳其邁出任競選總部主任委員，競選架構比照總統級規格，並規畫由高雄8名立委分別擔任各戰區總幹事。

他同時感謝初選對手邱議瑩、林岱樺與許智傑在結果出爐後即投入整合，強調民進黨在高雄必須以團結迎戰，延續謝長廷、陳菊到陳其邁3任市長累積的執政成果。

賴瑞隆將矛頭指向國民黨參選人柯志恩，聚焦中央預算與高雄建設，批評藍營阻擋總預算與相關法案，恐衝擊高雄重大建設與產業發展，並點出財劃法版本可能讓高雄承受鉅額資源流失，要求對手表態是否真正站在高雄利益的一方。

除此之外，高雄市黨部同步啟動議員初選布局，賴瑞隆強調，將扛起母雞角色，整合市黨部與議員參選人戰力，目標不僅贏得市長選戰，也要確保議會過半，為高雄延續穩健發展路線。

民進黨市長參選人賴瑞隆今天拜會市黨部，強調將扛起母雞角色，力拚市議會席次過半。圖／民進黨高雄市黨部提供
民進黨市長參選人賴瑞隆今天拜會市黨部，強調將扛起母雞角色，力拚市議會席次過半。圖／民進黨高雄市黨部提供
民進黨市長參選人賴瑞隆今天拜會市黨部，強調將扛起母雞角色，力拚市議會席次過半。圖／民進黨高雄市黨部提供
民進黨市長參選人賴瑞隆今天拜會市黨部，強調將扛起母雞角色，力拚市議會席次過半。圖／民進黨高雄市黨部提供

賴瑞隆 陳其邁 高雄
相關新聞

專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

民眾黨今天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長，對於國民黨新北市長熱門人選、北市副市長李四川，黃國昌接受聯合報專訪「PK」李...

蘇巧慧推6福利政策 江怡臻批：但妳的黨反對財劃法

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日提出六大福利政見，國民黨新北市議員江怡臻今表示，相關內容多為新北市政府早已規畫、並按部就班...

蘇巧慧提六大社福政見 劉和然：不了解預算就開支票非常不好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今提出六大社福政見，包括營養午餐免費、老人假牙輔助5萬塊。新北市副市長劉和然表示，如果沒有任何...

澎湖縣長陳光復獲民進黨提名爭取連任 國民黨3月決定人選

民進黨中執會今天提名澎湖縣長陳光復競選連任，國民黨仍未決定人選，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全表示，上次縣長選舉，國民黨以千...

確定獲民眾黨徵召選新北市長 黃國昌：在野合作秉持最大風度

迎戰2026年地方選舉，民眾黨今天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長。黃國昌表示，在野合作始終秉持最大風度，無論是黨內初選...

民進黨台南市議員提名作業首日 36人領表、2人完成登記

民進黨六都直轄市議員提名作業領表登記今起至10日為止，台南市黨部今一整天共有36名參選人領表，其中，新人賴懋慶及市議員沈...

