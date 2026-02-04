拜會高雄市黨部拚議會過半 賴瑞隆：將邀陳其邁任競選總部主委

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天拜會市黨部，強調將扛起母雞角色，力拚市議會席次過半，市黨部規畫部署無償提供鳳山黨部作為賴瑞隆競選辦公室，全力支援黨務與人力，協助競選團隊快速成軍，投入選戰。

賴瑞隆也宣布，將邀請市長陳其邁出任競選總部主任委員，競選架構比照總統級規格，並規畫由高雄8名立委分別擔任各戰區總幹事。

他同時感謝初選對手邱議瑩、林岱樺與許智傑在結果出爐後即投入整合，強調民進黨在高雄必須以團結迎戰，延續謝長廷、陳菊到陳其邁3任市長累積的執政成果。

賴瑞隆將矛頭指向國民黨參選人柯志恩，聚焦中央預算與高雄建設，批評藍營阻擋總預算與相關法案，恐衝擊高雄重大建設與產業發展，並點出財劃法版本可能讓高雄承受鉅額資源流失，要求對手表態是否真正站在高雄利益的一方。