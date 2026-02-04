快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

只花6元就抱走千萬…統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌專訪。記者季相儒／攝影
民眾黨主席黃國昌專訪。記者季相儒／攝影

民眾黨今天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長，對於國民黨新北市長熱門人選、北市副市長李四川，黃國昌接受聯合報專訪「PK」李四川，他自認比李四川有活力、有幹勁、知道怎麼對付民進黨

2026九合一選舉

黃國昌近日卸下立委及黨團總召，相較國民黨團總召傅崐萁、民進黨總召柯建銘誰是最強總召，他毫不猶豫地說「當然是我啊！」而與李四川相比，黃國昌列出的3項更占上風優點，包括有活力、有幹勁及知道怎麼對付民進黨。

黃國昌先前與部分媒體互動引發熱議，被問及心中忍住不說OS是什麼？他說，有很多但都盡量釋懷，因為那不是他們要問的，是編輯台要他們問的；民眾黨前主席柯文哲面對媒體不時有驚人之語，黃國昌先嘆一聲說，柯文哲如果希望他們工作更有效率的話，就把要善後的時間及機會降低。

至於民進黨立委吳思瑤、北市議員苗博雅及網紅四叉貓，認為誰的指控最無厘頭、搞笑？黃國昌僅說，這三人都沒有評論的必要。

黃國昌近期健身有成，競總還有一區健身器材，但被問及是否考慮出寫真集？他堅定地說沒有。而協助黃國昌訓練的網紅館長陳之漢，健身硬漢形象與南韓人氣大叔馬東石相似，兩人誰比較帥？黃國昌笑說，誰是馬東石？這是他的問題。

最後黃國昌也說，自己對妻子滿滿地虧欠，「每天晚上回去就是希望老婆大人不生氣」最好能開心最重要，每晚回去過得好不好就是看老婆有沒有不開心，只要老婆開心就是每一天最棒的事情。

黃國昌 民進黨 李四川
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

監委濫用公務車最重懲處僅道歉 黃國昌轟「官官相護廢物院」嗆預算全刪

黃國昌：蘇巧慧去年反對財劃法為新北爭經費 6大福利政見別跳票

影／正式獲徵召參選新北市長 黃國昌寫春聯「一馬平川」

確定獲民眾黨徵召選新北市長 黃國昌：在野合作秉持最大風度

相關新聞

專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

民眾黨今天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長，對於國民黨新北市長熱門人選、北市副市長李四川，黃國昌接受聯合報專訪「PK」李...

蘇巧慧推6福利政策 江怡臻批：但妳的黨反對財劃法

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日提出六大福利政見，國民黨新北市議員江怡臻今表示，相關內容多為新北市政府早已規畫、並按部就班...

蘇巧慧提六大社福政見 劉和然：不了解預算就開支票非常不好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今提出六大社福政見，包括營養午餐免費、老人假牙輔助5萬塊。新北市副市長劉和然表示，如果沒有任何...

澎湖縣長陳光復獲民進黨提名爭取連任 國民黨3月決定人選

民進黨中執會今天提名澎湖縣長陳光復競選連任，國民黨仍未決定人選，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全表示，上次縣長選舉，國民黨以千...

確定獲民眾黨徵召選新北市長 黃國昌：在野合作秉持最大風度

迎戰2026年地方選舉，民眾黨今天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長。黃國昌表示，在野合作始終秉持最大風度，無論是黨內初選...

民進黨台南市議員提名作業首日 36人領表、2人完成登記

民進黨六都直轄市議員提名作業領表登記今起至10日為止，台南市黨部今一整天共有36名參選人領表，其中，新人賴懋慶及市議員沈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。