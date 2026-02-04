專訪／黃國昌參戰新北市長 自認三點勝過李四川

民眾黨今天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長，對於國民黨新北市長熱門人選、北市副市長李四川，黃國昌接受聯合報專訪「PK」李四川，他自認比李四川有活力、有幹勁、知道怎麼對付民進黨。

黃國昌近日卸下立委及黨團總召，相較國民黨團總召傅崐萁、民進黨總召柯建銘誰是最強總召，他毫不猶豫地說「當然是我啊！」而與李四川相比，黃國昌列出的3項更占上風優點，包括有活力、有幹勁及知道怎麼對付民進黨。

黃國昌先前與部分媒體互動引發熱議，被問及心中忍住不說OS是什麼？他說，有很多但都盡量釋懷，因為那不是他們要問的，是編輯台要他們問的；民眾黨前主席柯文哲面對媒體不時有驚人之語，黃國昌先嘆一聲說，柯文哲如果希望他們工作更有效率的話，就把要善後的時間及機會降低。

至於民進黨立委吳思瑤、北市議員苗博雅及網紅四叉貓，認為誰的指控最無厘頭、搞笑？黃國昌僅說，這三人都沒有評論的必要。

黃國昌近期健身有成，競總還有一區健身器材，但被問及是否考慮出寫真集？他堅定地說沒有。而協助黃國昌訓練的網紅館長陳之漢，健身硬漢形象與南韓人氣大叔馬東石相似，兩人誰比較帥？黃國昌笑說，誰是馬東石？這是他的問題。

最後黃國昌也說，自己對妻子滿滿地虧欠，「每天晚上回去就是希望老婆大人不生氣」最好能開心最重要，每晚回去過得好不好就是看老婆有沒有不開心，只要老婆開心就是每一天最棒的事情。