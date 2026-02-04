民進黨桃園議員初選開跑 15人領表登記含「網美助理」、時代力量前議員

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
簡伊翎曾是前立委鄭運鵬助理，因外型亮眼，素有「網美助理」之稱，此次參選爭取蘆竹提名席次。 圖／取自簡伊翎FB
簡伊翎曾是前立委鄭運鵬助理，因外型亮眼，素有「網美助理」之稱，此次參選爭取蘆竹提名席次。 圖／取自簡伊翎FB

民進黨桃園議員初選今天開放領表登記，首日截至下午5時共15人領表，其中6人完成登記，名單除了現任議員，也有不少新秀，另有人轉換陣營投入選戰。

2026九合一選舉

民進黨桃園市黨部統計，今天領表有陳雅倫、許清順、簡伊翎、余信憲、李宗豪、陳治文、游吾和、張佩芸、黃瓊慧、簡智翔、彭俊豪、陳睿生、張肇良、李光達、胡家智等15人。其中，余信憲、簡伊翎、許清順、陳雅倫、陳睿生、胡家智已完成登記。

登記名單中，簡伊翎曾是前立委鄭運鵬助理，因外型亮眼，素有「網美助理」之稱，此次參選爭取蘆竹提名席次，同選區的現任議員許清順與蘆竹區社區理事長聯誼會長胡家智也在今天登記。

另外，曾以時代力量身分當選桃園第2屆市議員的簡智翔此次改披綠袍，目標爭取桃園區議員提名席次，重返議會。

議員 桃園 民進黨
