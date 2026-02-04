快訊

蘇巧慧推6福利政策 江怡臻批：但妳的黨反對財劃法

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員江怡臻。本報資料照片
新北市議員江怡臻。本報資料照片

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日提出六大福利政見，國民黨新北市議員江怡臻今表示，相關內容多為新北市政府早已規畫、並按部就班推動中的既有政策，民進黨蘇巧慧始終迴避的，仍然是最關鍵的問題「錢從哪裡來？」。

2026九合一選舉

江怡臻說，蘇巧慧一方面堅決反對財劃法修法，阻擋新北市爭取應有財源；另一方面，對行政院公然違憲、大幅苛扣地方一般性補助款與計畫型補助款選擇視而不見、噤若寒蟬，如今卻回頭對新北市民開出一張又一張福利支票，立場前後矛盾，令人無法接受。

江怡臻痛批，這樣的政治操作，本質上就是「反財源、喊福利」，把責任全丟給地方政府承擔，卻自己收割掌聲，完全不負責任。福利政策不是喊給選民聽的口號，而是必須有穩定財政基礎的公共承諾。

江怡臻強調，若巧慧真的願意棄暗投明，站在新北市民這一邊，支持財劃法修法、反對中央苛扣地方資源，大家當然歡迎；但若繼續說一套、做一套，用福利當包裝、用騙票當目的，新北市民絕對看得清楚，也不會再被欺騙。

江怡臻也強調，如果六大福利政見真的這麼重要，蘇巧慧擔任立委十年，當這麼久怎麼不推動呢？為什麼不推動成為全國政策？為什麼要選舉時才想到呢？

江怡臻 蘇巧慧
