蘇巧慧提六大社福政見 劉和然：不了解預算就開支票非常不好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今提出六大社福政見，包括營養午餐免費、老人假牙輔助5萬塊。新北市副市長劉和然表示，如果沒有任何經驗，尤其對新北市的預算結構不是很了解，就開支票處理政見，這是非常不好的一個現象跟行為，尤其在新北市，更不應該這樣的發生。

劉和然表示，新北市的預算結構跟人均預算是一直偏低，每一項福利措施、市政建設都要審慎面對，新北市從升格，到現在進入到大建設、大翻轉的時代，預算就是這麼多，該怎麼樣如何去分配，就要審慎評估。很多事情想不清楚，等到預算不夠，到時候又像舉債的方式，讓新北在台北縣時代負債那麼多，我覺得這都不是一個好的現象。

「李劉會」尚未確定面談時間，被問及何時與台北市副市長李四川見面，劉和然表示，主委黃志雄都在協調中，第一階段還是先透過謝政達幫忙協商，至於哪一天會達成或是有協議、碰面，要尊重黨部意見，黨部怎麼安排，全力配合。

對於民眾黨主席黃國昌說，新北不會形成三角督局面，劉和然表示，尊重每個人的意願，以現在國家氛圍，很希望展現監督的力量，除了立法院，地方執政也是一種展現的意志，如果在野黨能夠合作，讓現在的執政黨回歸到市政，減少政治的論述，我覺得是好事。