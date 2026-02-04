獲提名再戰屏東縣長 周春米：使命必達全力以赴

快訊

中央社／ 台北4日電
屏東縣長周春米。圖／聯合報系資料照
屏東縣長周春米。圖／聯合報系資料照

民進黨中執會今天提名屏東縣長周春米競選連任，她表示，3年多前當選屏東縣長，成為屏東立縣以來第一位女縣長，始終戰戰兢兢思考如何讓屏東更好，獲提名競選連任，她使命必達、全力以赴。

2026九合一選舉

民進黨下午召開中執會通過屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復2位現任縣長尋求連任的提名案，隨後召開屏東縣、澎湖縣提名記者會，兼任民進黨主席的總統賴清德為被提名人繫上競選背帶。

周春米致詞表示，3年多前當選屏東縣長，成為屏東立縣以來第一位女縣長，這1000多個日子以來，戰戰兢兢思考如何讓屏東更好，感謝賴總統推動均衡台灣的政策大方向，支持屏東完備重大基礎建設。

周春米提到，上任後成立全國第一個縣政府長照處，社區關懷據點佈建率達99%，並推動週週喝鮮乳、營養午餐補助與育兒3部曲，除了第一、第二胎的育兒津貼外，還有專業月嫂80小時幫忙新手媽媽坐月子，成為新手爸媽的神隊友，也讓中年婦女有二度就業的機會，今年在財政允許下推動第三部曲讓未滿1歲的寶寶每個月都有2000元的營養金，落實全齡照顧。

周春米說明，屏東是農漁大縣，農漁業是根、觀光是本，面對極端氣候的挑戰，讓從事農漁業的兄姊們有更具韌性的農作環境，去年有香蕉補助、今年往木瓜邁進，打造了國際級的冷鏈包裝廠，讓農產加倍、產量更多；屏東養殖漁業也是全國前3名，冷鏈漁業的韌性環境也在建置當中。

她提到在觀光部分逐漸打造了南北雙星，「南星」在滿州鄉佳樂水打造國家級的地理公園，屏東的最北邊也打造低密度開發的露營區，民眾到屏東可以見證認識屏東多元的美。在去年的3月，國科會跟太空中心也宣布了在屏東縣滿州鄉九棚村成為國家的火箭發射場域。

周春米強調，現在面臨財政收支劃分法的1個修正，遇到了很多的挑戰。但是「咱無塊驚」（我們沒在怕）挑戰，也沒有在怕難關的，務必使命必達讓屏東更好。

周春米 澎湖縣
