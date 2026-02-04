陷助理費案恐被停權？ 陳怡君初選登記：看臉就知道我是民進黨

民進黨北市議員初選登記首日，有不少人都趕在首日完成領表登記，民進黨議員陳怡君也完成登記，僅管深陷官司風波，甚至可能面臨被停權，但她表示面對任何陳情案都站在民眾這邊，且她絕對「看臉就知道我是民進黨的」盼選民不要放開她的手。

陳怡君表示，在她擔任民意代表以來手上的陳情案都讓她壓力非常大，大龍新城公辦都更漏水壁癌、大直基泰房屋倒塌案、夜店違規營業出現毒品案等，每一個案子都有許多勢力要她放手，但她選擇站在民眾這邊，也讓她私下生活很不平靜，前二年被恐嚇4次，報警抓到三個騷擾她的人，甚至政治上也發生零星被警告的事情。

陳怡君說，面對巨大的壓力下，她從來沒有放掉選民的手，也請大家不要鬆開她的手，謝謝大家，「大家看我的臉就知道我是民進黨的，不用拿出黨證，我長的就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶。」