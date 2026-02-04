澎湖縣長陳光復獲民進黨提名爭取連任 國民黨3月決定人選

民進黨中執會今天提名澎湖縣長陳光復競選連任，國民黨仍未決定人選，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全表示，上次縣長選舉，國民黨以千餘票敗選，黨部引以為戒，這次會提名優秀候選人，提出好的政見，相信一定會贏回澎湖。

國民黨中央原決議1月底前就最具勝選機會的澎湖縣議長陳毓仁、澎湖縣政府參議洪棟霖進行第3次協調，從中決定人選，但直至目前仍未決議。

陳毓仁表示，陳光復執政4年，全縣民生狀況、交通皆有待加強，國民黨對此會推出著重改善的策略，預計農曆年後、3月中旬前會公告人選，整合出最有力的候選人，相信國民黨仍很有機會戰勝綠營，翻轉澎湖。

「能帶領團隊、具實力者，才是泛藍贏回澎湖的唯一人選。」陳雙全表示，目前澎湖政治情勢非常清楚，縣長、立委、馬公市長皆由民進黨籍人士擔任，國民黨在澎湖的處境不容再踏錯，藍營會推出最有心建設澎湖且最有能力整合帶領在野陣營者。