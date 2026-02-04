黃國昌：蘇巧慧去年反對財劃法為新北爭經費 6大福利政見別跳票

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出6大政見，民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，新北市需要永續發展，而不是透支未來的福利口號，況且立法院去年討論財政收支劃分法時，蘇巧慧反對為新北市爭取更多經費，自己將在本周五提出第一波政見。

蘇巧慧今天公布6大福利政見，包括公立國中小學童免費營養午餐、0到6歲免門診和住院部分負擔、0到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒3萬元照顧津貼、65歲以上假牙補助最高5萬元，還有敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零。

黃國昌表示，新北市需要永續發展，而不是透支未來的福利口號，競選首長提出政見是好事，但是看到蘇巧慧的六大福利政見，他不禁為新北市的財政感到憂心，作為負責任的參選人必須直面核心問題，包括每年將增加多少支出？財源具體從何而來？是否會導致新北市舉債度日、債留子孫？

黃國昌指出，立法院去年討論財政收支劃分法時，蘇巧慧公開反對為新北市爭取更多經費，如今卻提出高額預算的支票，政見不應該只是華麗的詞藻，更不能像賴清德總統「興建百萬社宅」承諾那樣跳票，城市治理需要專業與誠信。

黃國昌也預告，自己將在周五舉行記者會提出第一波政見，他會用數據與實務告訴大家，「什麼才是真正經得起檢驗、對市民負責的政見藍圖。」