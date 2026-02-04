影／正式獲徵召參選新北市長 黃國昌寫春聯「一馬平川」

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
民眾黨今日下午舉行「新春小物開箱」記者會，民眾黨主席黃國昌（右二）現場揮毫寫下春聯「一馬平川」，民眾黨創黨主席柯文哲（左二）寫下「龍馬精神」。記者季相儒／攝影
民眾黨主席黃國昌正式獲黨內徵召，投入新北市長選戰。民眾黨下午舉行「新春小物開箱」記者會，黃國昌現場揮毫寫下春聯「一馬平川」，引發外界諸多聯想。對此，黃國昌回應，新年寫春聯不宜過度政治解讀，強調單純是新春祝福。

針對外界關注新北市長選戰布局，以及國民黨可能人選李四川，黃國昌表示，李四川在台北市是台北市長蔣萬安的得力助手，無論身處任何職位，相信都會全力以赴。對於李四川未來的任何決定，自己身為政壇晚輩，都是抱持滿滿祝福的態度。

至於民眾黨與國民黨在其他縣市的縣市長提名與合作問題，黃國昌指出，期待雙方能儘早在地方共同政見上達成共識，待共識成熟後，便可進一步進行正式的合作協議。他也強調，民眾黨一向以務實態度面對政治，「跟人民承諾的事情，就要盡力做到。」

黃國昌並指出，無論是前兩年的立委，或是新上任的六位立委，皆持續落實前主席柯文哲在2024年大選期間提出的政策方向，這也是民眾黨團上週堅持推動「住宅法」三讀通過的重要原因。

他表示，至於提名方式與競爭機制，將待雙方達成協議後，於第三階段再行處理兩黨在縣市長選舉上的競合問題。

針對外界關注新北市長選戰布局，以及國民黨可能人選李四川，民眾黨主席黃國昌（右）表示，李四川在台北市是台北市長蔣萬安的得力助手，無論身處任何職位，相信都會全力以赴。對於李四川未來的任何決定，自己身為政壇晚輩，都是抱持滿滿祝福的態度。記者季相儒／攝影
