民進黨縣市長提名 屏東周春米、澎湖陳光復拼連任
民進黨今天正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，黨主席賴清德致詞推薦並幫被提名人披掛綵帶，賴清德表示，相信柔性治理的周春米與務實治理的陳光復，他們優異的縣政表現，絕對能夠繼續為屏東、為澎湖帶來進步和發展。民進黨今日召開中執會，針對「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」提案進行討論與議決，通過提名周春米、陳光復競選連任。民進黨預計農曆年前完成全部縣市長提名作業。
2026九合一選舉
賴清德表示，今天民進黨中執會，在通過兩個縣市長的提名，這兩位縣市長候選人都是競選連任，且任內政績卓著，深獲該縣市民眾的肯定跟支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言