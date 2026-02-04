快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

拚農曆年前簽約！輝達北士科權利金今拍板 北市府終完成最後一哩路

民進黨縣市長提名 屏東周春米、澎湖陳光復拼連任

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
民進黨今天正式提名屏東縣長周春米（左）、澎湖縣長陳光復（右）競選連任，黨主席賴清德致詞推薦並幫被提名人披掛綵帶，一起喊「凍蒜」加油。記者林俊良／攝影
民進黨今天正式提名屏東縣長周春米（左）、澎湖縣長陳光復（右）競選連任，黨主席賴清德致詞推薦並幫被提名人披掛綵帶，一起喊「凍蒜」加油。記者林俊良／攝影

民進黨今天正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，黨主席賴清德致詞推薦並幫被提名人披掛綵帶，賴清德表示，相信柔性治理的周春米與務實治理的陳光復，他們優異的縣政表現，絕對能夠繼續為屏東、為澎湖帶來進步和發展。民進黨今日召開中執會，針對「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」提案進行討論與議決，通過提名周春米、陳光復競選連任。民進黨預計農曆年前完成全部縣市長提名作業。

2026九合一選舉

賴清德表示，今天民進黨中執會，在通過兩個縣市長的提名，這兩位縣市長候選人都是競選連任，且任內政績卓著，深獲該縣市民眾的肯定跟支持。

澎湖縣 民進黨
