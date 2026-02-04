23歲蘇智弦及青農洪雅婷 獲民眾黨提名參選彰化縣議員

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
洪雅婷現職照顧整治療師，獲台灣民眾黨提名參選下屆彰化縣第八選區縣議員。圖／民眾黨提供
洪雅婷現職照顧整治療師，獲台灣民眾黨提名參選下屆彰化縣第八選區縣議員。圖／民眾黨提供

彰化縣下屆縣議員選舉，台灣民眾黨選舉決策委員會首波提名現任縣議員吳韋達、第四選區現任議員張雪如後。今天再通過提名第三選區蘇智弦、第八選區洪雅婷，其中蘇智弦年僅23歲，是目前已知最年輕的提名人選，至於其他選區人選仍在尋覓中。

2026九合一選舉

彰化縣議員共有十個選區（含山地及平地個原住民），台灣民眾黨表示，今天通過第三選區（和美鎮、線西鄉、伸港鄉）的蘇智弦，年僅23歲，是目前彰化縣下屆縣議員可能的參選人中，最年輕者。他畢業於中國文化大學政治學系，在學期間即進入立法委員辦公室服務，從基層行政協助、政策資料整理到民眾服務與互動，累積扎實的實務經驗。蘇智弦代表年輕世代對公共事務的投入與責任感，也象徵民眾黨對世代接棒與政治新血的重視。

至於第八選區（二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉）的洪雅婷，民眾黨表示，她原在北部就業，因心繫家庭、為照顧長輩毅然返鄉，選擇在家鄉二林重新出發。她現職照顧整治療師，長期投入長照與健康照護工作，洪雅婷也投入農業領域，成為木瓜青農，以友善耕作與專業經營，展現新世代返鄉女性兼顧家庭、專業與產業發展的行動力。

台灣民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，民眾黨仍積極在其他選區尋覓適當人選，未來將持續深入地方、傾聽民意，透過實際行動與可行政策，促進地方發展、增進人民福祉，回應民眾的期待與託付。

蘇智弦獲台灣民眾名黨提參選下屆彰化縣第三選區縣議員，他年僅23歲，是已知最年輕的參選人。圖／民眾黨提供
蘇智弦獲台灣民眾名黨提參選下屆彰化縣第三選區縣議員，他年僅23歲，是已知最年輕的參選人。圖／民眾黨提供

台灣民眾黨 議員
