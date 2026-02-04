現任議員成「民進黨新人」 林亮君嘆壓力大：很多人不知道我要初選

民進黨北市黨部初選登記今開跑，下午市議員林亮君前往登記初選，這也是林首次以民進黨身分參與黨內初選，她坦言因為是現任沒有任何加分，有壓力是必然，且很多選民不知道她要參與初選，只能持續勤走基層，希望能順利過關。

林亮君過去分別以時代力量、無黨參與選舉順利當選，林在2023年宣布加入民進黨，今年也將以民進黨身分投入初選，爭取黨內提名。

林亮君表示，這一次是他第一次以民進黨身分參與初選，早上請助理來領表發現民進黨對於候選人資格、學倫、廉政公約都有非常嚴格審查機制，作為民進黨新人「當然會很緊張」，且現任議員沒有加分，加上很多支持者也不知道他要初選，只能不斷勤走基層，拜託選民幫忙顧電話。

林亮君也坦言，會有壓力是必然的，自己完全沒有初選經驗，且中山、大同參與新人很多一直戰戰兢兢，過程中也得到很多前輩支持，包含陸委會副主委梁文傑、立委吳思瑤、蘇巧慧，以及北市議員苗博雅、新北議員顏蔚慈等過去在學運上共同奮鬥的夥伴都現身力挺、互相支持，在初選制度上她也積極向前輩們請益，希望能順利過關。