確定獲民眾黨徵召選新北市長 黃國昌：在野合作秉持最大風度

迎戰2026年地方選舉，民眾黨今天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長。黃國昌表示，在野合作始終秉持最大風度，無論是黨內初選或政黨競合，所有良性競爭都是民主展現，每一位有志之士都應該正面迎戰，證明自己能夠成為最好的選擇。

民眾黨今天舉行中央委員會，通過選舉決策委員會舉薦，徵召黃國昌參選2026年新北市長，也核定直轄市及縣市議員提名名單，包括基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷。

黃國昌說，披上民眾黨戰袍就要秉持「共融、共融、共榮」的核心理念勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好，這些具備深厚專業素養、擁有服務熱誠的夥伴，希望未來能夠持續深入地方傾聽民意，以最大的努力和誠意完成民眾託付，透過實際行動與政策促進地方發展、增進人民福祉。

談及新北市長選舉，黃國昌表示，他本人每天都在追趕跑跳碰，「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，將以具體行動帶給市民一個不一樣的新北市，也讓市民朋友為新北感到驕傲。

黃國昌也說，民眾黨面對在野合作，始終秉持最大風度，不論是黨內提名初選或政黨彼此競合，所有良性競爭都是民主的展現，每一位有志之士都該正面迎戰、展現優勢，證明自己是最好的人選，成為人民最好的選擇。

黃國昌也提及，台南及苗栗接連兩天發生隨機傷人事件，民眾黨希望傷者及早恢復健康，然而同時也要再度正告執政黨，不要無視警消工作的高風險，請盡速依法編列相關預算，提高警消退休所得替代率，「賴政府繼續賴帳，是打算欠錢欠過年嗎？」

黃國昌預告，民眾黨明天將與上百名退休警消，共同前往法院提起團體行政訴訟，守護依法行政的基本法治國原則，更是要為警消同仁討回公道。

民眾黨中央委員會也通過2026年地方黨部主任委員人事案，分別為台北市黨部主委邱慧洳、新北市黨部主委周台竹、基隆市黨部主委邱佩琳、桃園市黨部主委洪毓祥、新竹黨部主委邱臣遠、苗栗縣主委委員賴香伶、台中市黨部主委陳清龍、彰化縣黨部主委溫宗諭、南投縣黨部主委王安祥。

另外，還有雲林縣黨部主委蔡春綢、嘉義黨部主委張啓楷、台南市黨部主委顏耀星、高雄市黨部主委劉家榮、屏東縣黨部主委林育先、宜蘭縣黨部主委陳琬惠、台東縣黨部主委林冠任、金門縣黨部主委吳嘉獎、澎湖縣黨部主委蕭越。

民眾黨表示，選舉決策委員會昨天開會，通過直轄市及縣市議員提名選區公告，包含雲林縣斗六莿桐林內選區、雲林縣西螺二崙崙背選區，上述選區皆提名1名參選人，2月5日上午9時公告登記，2月11日下午6時截止，登記資格一併上網公告。